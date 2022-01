Jaki będzie Warszawski Standard Zielonego Budynku? Ostatnie dni na zgłoszenie uwag

Jeszcze tylko do 24 stycznia br. można zgłaszać uwagi do dokumentu proponującego wytyczne dla Warszawskiego Standardu Zielonego Budynku, informuje UM Warszawa.

Warszawski Standard Zielonego Budynku ma być milowym krokiem w kierunku ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz przybliżania Warszawy do osiągnięcia neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 roku. Dokument jest zbiorem wytycznych do wykorzystania przez miejskich inwestorów w procesie planowania, realizacji, modernizacji i użytkowania budynków.

Opracowane propozycje mają zmniejszyć energochłonność i emisyjność miejskich budynków w całym cyklu ich życia. W przyszłości miasto chce zachęcać do jego stosowania również inwestorów prywatnych.

Wstępne wytyczne dla zielonego standardu zostały opracowane wspólnie przez przedstawicieli miejskiego Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej oraz Krajowej Agencji Poszanowania Energii, a następnie przedstawione warszawiakom.

Pierwszy etap konsultacji odbył się w pierwszej połowie listopada 2021 r., kiedy zorganizowano spotkania informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców. Zgłoszone wówczas uwagi i sugestie zawarto w dokumencie, który w ostatnich dniach 2021 r. udostępniono do wglądu mieszkańcom. Każdy mieszkaniec stolicy do 24 stycznia br. może wypełnić odpowiedni formularz i drogą mailową przesłać swoje spostrzeżenia do spisanych tam wytycznych.