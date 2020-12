Jakie jest dobrze nastrojone miasto? Urban Land Institute zaprasza na spotkanie online

Jonathan F.P. Tose, autor książki "Dobrze nastrojone miasto", amerykański urbanista, inwestor oraz deweloper będzie bohaterem pierwszego spotkania cyklu Places + Spaces organizowanego przez polski oddział Urban Land Institute w nowej, wirtualnej odsłonie.

REKLAMA

Places + Spaces, organizowany przez polski oddział Urban Land Institute cykl spotkań z ekspertami branży nieruchomości, powraca 15 grudnia w nowej, wirtualnej odsłonie. Bohaterem nadchodzącego ULI Poland Places + Spaces Light, będzie Jonathan F.P. Tose, autor książki "Dobrze nastrojone miasto", amerykański urbanista, inwestor oraz deweloper, którego praca opiera się na tworzeniu długofalowej wartości oraz dobrostanie użytkowników.

Dlaczego rośnie rola inwestowania uwzgledniająca wpływy społeczne i środowiskowe (impact investing)? Czym jest dobrze nastrojone miasto? Czy przyszłość rynku mieszkaniowego to nieruchomości wielorodzinne i wielopokoleniowe? Jak odbudować miasta, które są bezpieczne, stabilne, zrównoważone i zapobiegające wykluczeniu społecznemu?

- Kwintesencją naszej pracy jest realizacja zrównoważonych, dobrze skomunikowanych projektów, w których żyją ludzie o różnym poziomie dochodów. Inwestujemy także w istniejące budynki, poprawiając jakość życia ich mieszkańców między innymi poprzez partnerstwo z organizacjami społecznymi czy edukacyjnymi - mówi Jonathan F.P. Rose, prezes Jonathan Rose Companies.

Budując dobrobyt poprzez „Communities of Opportunity”, Jonathan F. P. Rose opowiada się również za tym, by dzielnice były wzbogacone o parki i przyrodę, masowy transport, miejsca pracy, zdrowe jedzenie i miejsca do kontemplacji. Firma kierowana przez Jonathana pozyskała niedawno od inwestorów 525 mln dolarów finansowania na projekty, których celem jest walka ze zmianami klimatycznymi, ubóstwem, a także wyzwaniami związanymi z pandemią COVID-19.

Rejestracja na wydarzenie jest dostępna na stronie Urban Land Institute.