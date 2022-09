Jeden z najlepszych biurowców w Poznaniu. Doceniono odważny projekt Medusa Group dla Skanska

Budynek D poznańskiego kompleksu Nowy Rynek, realizowanego przez spółkę Skanska, został wyróżniony w konkursie "Budowniczy naszego miasta". W ramach plebiscytu wyłoniono te realizacje, które mają cenny wpływ na rozwój Poznania.

Nowy Rynek D, inwestycja firmy Skanska, wygrywa w konkursie Prezydenta Miasta Poznania Architectus civitatus nostrae.

Budynek spod kreski Medusa Group został doceniony jako obiekt o nowoczesnej architekturze i zrównoważonych rozwiązaniach, wpisujący się w urbanistyczne założenia miasta.

– Wybór pracowni architektonicznej Medusa Group i bardzo odważnego projektu z wiarą, że może on stać się nową wizytówką miasta, okazał się właściwy. Poznań, oprócz bardzo dobrej architektury, zyskał nowoczesne i ekologiczne powierzchnie biurowe – argumentuje Urząd Miasta Poznania, pomysłodawca konkursu.

Organizatorzy zwrócili uwagę na różnorodne ukształtowanie bryły budynku, niezwykle ważne ze względu na jego lokalizację na przecięciu głównych osi widokowych miasta. Kapituła nagrodziła Nowy Rynek D w dwóch kategoriach: “Obiekty usługowe” oraz “Działania inwestycyjne na terenach zdegradowanych” doceniając konsekwentną realizację kolejnych etapów dużego zamierzenia inwestycyjnego na terenach zdegradowanych po dawnym dworcu PKS. „Z każdym kolejnym budynkiem oddanym do użytku teren ten staje się coraz bardziej zintegrowany z dzielnicą i miastem – dodaje Urząd Miasta Poznania.

To niezwykle cenne wyróżnienie przyznane w konkursie Architectus civitatus nostrae jest dowodem na to, że nasza flagowa poznańska inwestycja nie tylko idealnie wpisała się w tkankę miejską, ale też stała dobrze rozpoznawalnym punktem na biznesowej mapie stolicy Wielkopolski. Przygotowując się do realizacji Nowego Rynku chcieliśmy w pełni sprostać oczekiwaniom zarówno potencjalnych najemców, jak i naszego najbliższego otoczenia. Cieszymy się, że możemy być tak wartościową jego częścią – mówi Roland Jarosz, dyrektor projektu w spółce biurowej Skanska.

Nagrody Prezydenta Miasta Poznania Architectus civitatis nostrae są przyznawane co dwa lata najwyżej ocenionym obiektom, które nie tylko wpisują się w miejski krajobraz, ale także wnoszą cenną wartość do infrastruktury, zarówno od strony wizualnej, jak i funkcjonalnej – dla mieszkańców.

W czwartej edycji konkursu zostały ocenione inwestycje zrealizowane w latach 2020-2021.

Nowy Rynek zintegrowany z dzielnicą i miastem

Nowy Rynek oferuje nie tylko powierzchnie biurowe, ale również różnorodne usługi, takie jak siłownia, przedszkole czy centrum medyczne. Poznańska inwestycja Skanska znajduje się na skrzyżowaniu najważniejszych linii komunikacyjnych, w samym sercu dynamicznie rozwijającej się części miasta, otoczony parkami i historyczną zabudową Wildy. Elementy dawnego sąsiedztwa odnaleźć można także w lobby Nowego Rynku D, w którym Skanska umieściła na ścianie dawne tablice autobusowe, nawiązujące do starego dworca PKS, na terenie którego powstał kompleks. W zewnętrznej części kompleksu zaprojektowano pełny zieleni rynek wzbogacony o małą architekturę do odpoczynku.

Deweloperowi zależało na powiązaniu kompleksu z dzielnicą mieszkaniową Wilda, tak aby bryła biurowca nie zdominowała sąsiedniej zabudowy. Zaprojektowanie wypiętrzających się struktur i tarasowych podcieni miało na celu rozbicie masywnej bryły i nadanie jej wizualnej lekkości oraz subtelności. Dopasowano również fasadę, nadając jej oryginalności w postaci mieniących się odcieni zieleni i rdzawego różu. W niższych kondygnacjach znalazły się przeszklone witryny, których celem jest oderwanie gmachu od ziemi. Aby nadać budynkowi lekkości zastosowane zostało zróżnicowanie charakteru i kolorystyki elewacji pokrytych pionowym układem kątowników, które pełnią jednocześnie funkcję zacieniaczy.

Bezpieczna i zrównoważona przestrzeń biznesowa

Budynek D Nowego Rynku w Poznaniu jest pierwszą inwestycją w regionie, która została zrealizowana zgodnie z wymagającą certyfikacją WELL Core & Shell. Co więcej, budynek otrzymał prestiżowy certyfikat LEED na poziomie Platinum, WELL Health-Safety Rating oraz Obiekt bez barier. W biurowcu zastosowano szereg innowacyjnych rozwiązań, których zadaniem jest zadbanie o komfort fizyczny oraz psychiczny. Jest to możliwe między innymi dzięki dostępowi do świeżego i odpowiednio nawilżonego powietrza oraz optymalnej temperatury wewnątrz pomieszczeń. Gwarantuje to system wentylacji i regulacji temperatury, oparty na belkach chłodzących, zapewniających większy komfort termiczny, czystsze powietrze oraz cichą pracę urządzeń. Filtry wykorzystane w centralach wentylacyjnych zapewniają czystość powietrza niezależnie od warunków na zewnątrz.

W trosce o środowisko, podobnie jak na innych dachach kompleksu Nowy Rynek, na dachu budynku D postawiono ule, w których pracuje 30 000 pszczół. Na terenie inwestycji znajdują się również schronienia dla ptaków – budki dla jerzyków i sokoła. Ponadto chodniki wokół biurowca wykonano ze specjalnego rodzaju betonu, który oczyszcza powietrze ze szkodliwych substancji, takich jak tlenek azotu (NOx) pochodzący ze spalin samochodowych.