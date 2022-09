Jesienią w Bydgoszczy dizajn będzie w centrum uwagi

Już w październiku w Bydgoszczy odbędzie się nowe wydarzenie na scenie polskiego dizajnu. Kuratorką Bydgoskich Dni Projektowych jest Beata Bochińska, historyczka sztuki i była prezeska Instytutu Wzornictwa Przemysłowego.

REKLAMA

Bydgoskie Dni Projektowe to nowe wydarzenie z dizajnem w roli głównej, którego organizatorem są Młyny Rothera a kuratorką została Beata Bochińska.

Punktem wyjścia dla festiwalu jest interakcja odbywająca się na wielu poziomach: świata hybrydowego, miasta oraz twórczego aktywizmu.

Bydgoskie Dni Projektowe odbędą się 14-15-16 października 2022 r.

Festiwal skierowany jest nie tylko do profesjonalistów i profesjonalistek związanych z branżą projektową, ale przede wszystkim do każdego, kto w aktywny sposób kształtuje swoją przestrzeń. Jak przekonują organizatorzy, miłośnicy i miłośniczki pięknych przedmiotów oraz twórczego podejścia do życia świetnie się w nim odnajdą.

Wymiana motywem przewodnim

Punktem wyjścia dla festiwalu jest interakcja odbywająca się na wielu poziomach: świata hybrydowego, miasta oraz twórczego aktywizmu. Jest nią wymiana - doświadczeń, zasobów, opinii. Proces ten jest bardziej demokratyczny niż nam się wydaje i świetnie oddaje ideę Bydgoskich Dni Projektowych.

- Nie bez znaczenia jest doświadczenie pandemii, które zweryfikowało nasze funkcjonowanie. Żyjemy między światem online i offline - codzienne nawyki i konsumpcja kultury zmieniają się bardziej dynamicznie niż kiedykolwiek, co staje się wyzwaniem dla projektantów i dla każdego z nas. W czasie festiwalu możecie liczyć na mnóstwo innowacji, których doświadczycie w Młynach Rothera i na własnym smartfonie - podkreśla Beata Bochińska, kuratorka Bydgoskich Dni Projektowych, była prezeska Instytutu Wzornictwa Przemysłowego i autorka bestsellera “Zacznij kochać dizajn”.

Bydgoska scena dizajnu

Festiwal dizajnu nie bez powodu odbywa się w Bydgoszczy. To miasto, które ciągle się zmienia oraz ma bogatą tradycję związaną z historią licznych biur projektowych i polskim wzornictwem przemysłowym. Natomiast miejski charakter festiwalu szczególnie mocno akcentuje udział zaangażowanych mieszkańców i mieszkanek, którzy są nie tylko użytkownikami, ale i współprojektantami bydgoskiej przestrzeni.

- Miasto to przestrzeń wymiany idei i twórczego fermentu. Jako nowa, świeża instytucja chcemy aktywnie włączyć się tę wymianę. Dlatego powołujemy do życia Bydgoskie Dni Projektowe. Inicjowanie tego wydarzenia to dla nas ekscytujące doświadczenie - mówi Sławomir Czarnecki, dyrektor Młynów Rothera, menedżer kultury, filozof.

W sam festiwal aktywnie zaangażowani są twórcy i twórczynie związani lub wywodzący się właśnie z Bydgoszczy. Wydarzenie warto odwiedzić także z czystej ciekawości, co kryje się w spichrzach przekształconych na park kultury. Młyny Rothera to jedna z największych bydgoskich inwestycji ostatnich lat.

Bydgoskie Dni Projektowe odbędą się 14-15-16 października 2022 r. W tym czasie na uczestników i uczestniczki będą czekać strefy pełne kreatywności i innowacji.

Pierwsza z nich to Strefa Odkryć opierająca się na wystawach w modelu klasycznym i oprowadzania 360, których kuratorkami są: Agnieszka Stanasiuk, artystka, projektantka tkanin i organizatorka warsztatów sitodruku, Katarzyna Hodurek-Kiek, kustoszka w kieleckim Muzeum Zabawy i Zabawek oraz Anna Siedlecka, projektantka i współtwórczyni inicjatyw wspierających polski dizajn. Wystawy towarzyszące można obejrzeć do końca roku.

Kolejna to Strefa Poszukiwań z wymianą idei, której towarzyszyć będzie Dizajn challenge - hackathon dla zespołów kreatywnych oraz architektoniczna ekspozycja Cyfrowe Młyny, czyli pokaz skanów 3D budynków Młynów Rothera wraz z Wyspą Młynską.

Strefa Rozwoju będzie natomiast po brzegi wypełniona warsztatami: dla sympatyków dizajnu, którzy chcą zacząć przygodę z kolekcjonowaniem wzornictwa oraz dla projektantów, miłośników projektowania czy technologii.

Kuratorką festiwalu jest Beata Bochińska, historyczka sztuki i była prezeska Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Organizatorem są bydgoskie Młyny Rothera. Partnerem strategicznym i realizatorem jest Fundacja Bochińskich.