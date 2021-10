Już 4 listopada finał programów Fundacji im. Stefana Kuryłowicza

Już 4 listopada odbędzie się finał programów Fundacji im. Stefana Kuryłowicza. Podczas streamowanego wydarzenia poznamy efekty pracy zwycięzców konkursów TEORIA i PRAKTYKA.

Już 4 listopada br. poznamy efekty pracy zwycięzców konkursów TEORIA i PRAKTYKA organizowanych przez Fundację im. Stefana Kuryłowicza.

Wydarzenie będzie miało charakter hybrydowy – streamu live ze studia zorganizowanego w Warszawskim Pawilonie Architektury ZODIAK oraz dyskusji uczestników połączonych online za pośrednictwem udostępnionego komunikatora.

Podczas finału odbędzie się premiera książki „Extra Muros” autorstwa arch. Marcina Kitali i arch. Zygmunta Maniaczyka oraz publiczna prezentacja projektu „PLASTOPIA” autorstwa arch. Sandry Przepiórkowskiej.

Wydarzenie będzie streamowane na facebookowym fanpage’u oraz stronie www Fundacji, w dniu 4 listopada br. (czwartek) od godz. 17:00.

Laureaci Konkursu TEORIA, Marcin Kitala i Zygmunt Maniaczyk, to autorzy tekstu „Extra Muros” podejmującego temat wizji turystyki zrównoważonej w relacji do kultury informatycznej. W swojej pracy architekci postulują odrodzenie turyzmu wspomaganego informacją online, rzeczywistością wirtualną, odkrywaniem bliskiego otoczenia, by dojść do zrównoważenia potrzeby wolności z odpowiedzialnością za środowisko. Publikacja została wydana w formie dwujęzycznej książki z serii „Architektura Kultury – Kultura Architektury”.

– Praca Extra Muros porusza bardzo aktualny temat turystyki, która jeszcze rok temu była jednym z głównych czynników rozwoju, a jednocześnie zagrożeń dla naszych miast. Światowy kryzys – pandemia – postawiła nas w sytuacji wręcz sokratejskiej: wiemy, że nic nie wiemy o przyszłości. Autorzy podjęli jednak trud tak diagnozy stanu turystyki sprzed katastrofy, opisu status quo, jak i próbę przewidywań – mówi Ewa P. Porębska, Przewodnicząca jury Konkursu TEORIA.

„PLASTOPIA” to zwycięski w programie PRAKTYKA projekt Sandry Przepiórkowskiej, który autorka rozwijała podczas przyznanego jej półrocznego stypendium. Projekt został doceniony przez jurorów konkursu za „pokazanie, że wielkie projektowanie może polegać na refleksji nad materiałem i technologią jego przetwarzania oraz za to, że dyskusje o plastiku z ostatnich lat nie zniechęciły autorki, ale – zamiast silić się na nowinki – skłoniły do konsekwentnych poszukiwań sposobu, by faktycznie z nim pracować”.

– Projekt jest wrażliwy, a przy tym skromny, dotyczy tematów wielkich, ale jednocześnie mieszczących się w dłoni. Przeplata procesy chemiczne i społeczne, do tego w ważnej i domagającej się uspołecznienia przestrzeni publicznej (…) – oceniło jury Stypendium PRAKTYKA.

Finał programów zaszczycą znane osobowości świata architektury i kultury, z którymi uczestnicy wydarzenia będą mogli nawiązać dyskusję.

Uczestnicy będą mieli również okazję poznać szczegóły dotyczące naboru oraz nowości w kolejnej edycji Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA.

Uczestnicy będą mieli również okazję poznać szczegóły dotyczące naboru oraz nowości w kolejnej edycji Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA.