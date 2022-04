Już oficjalnie. Poznański biurowiec Skanska zaprojektowany przez Medusa Group bez barier

Fundacja Integracja uznała budynek D poznańskiego kompleksu biurowego Nowy Rynek za obiekt bez barier. To oznacza, że jest on w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi, seniorów oraz osób nieposługujących się językiem polskim. Za projektem dla Skanska stoi pracownia Medusa Group.

Budynek D Nowego Rynku w Poznaniu to ok. 39 tys. mkw. innowacyjnej powierzchni biurowej. Został on oddany do użytku w czerwcu 2021 roku. Jest pierwszą inwestycją w regionie, która została zrealizowana zgodnie z wymagającą certyfikacją WELL Core & Shell. Co więcej, budynek otrzymał prestiżowy certyfikat WELL Health-Safety Rating. To oznacza, że zaprojektowano go z myślą o najważniejszych potrzebach najemców – zrównoważonej, bezpiecznej i zdrowej przestrzeni do pracy. Nowy Rynek D jest także miejscem, które zostało w pełni przygotowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi, seniorów oraz nieposługujących się językiem polskim, spełniając tym samym wymagania certyfikacji „Obiekt bez barier”.

– Powierzchnie Nowego Rynku zostały zaprojektowane i wybudowane w taki sposób, aby umożliwić swobodny dostęp do każdego miejsca budynku osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Dzięki temu wszyscy użytkownicy biurowca mogą w pełni, bez fizycznych ograniczeń, aktywnie uczestniczyć w codziennym życiu zawodowym. Wyeliminowaliśmy bariery architektoniczne, jak na przykład progi, stworzyliśmy odpowiednio szerokie przejścia i windy, które posiadają funkcję głosową oraz odpowiedniej wielkości panele oznaczone w alfabecie Braille’a. Pomieszczenia biurowe i toalety oraz pomieszczenie z prysznicami są dostosowane do komfortowego manewrowania wózkiem – mówi Roland Jarosz, dyrektor projektu w spółce biurowej Skanska.

– Z ogromną satysfakcją i dumą dołączamy kolejny obiekt do listy miejsc na mapie Polski, które spełniają wymagania projektowania uniwersalnego i są dowodem wrażliwości na niepełnosprawność oraz troski o wszystkich użytkowników – podkreśla Ewa Pawłowska, prezes Fundacji Integracja.

Nowy Rynek D, tak jak pozostałe budynki kompleksu, został zaprojektowany z myślą o jak najlepszym samopoczuciu jego użytkowników. Zastosowano tu szereg innowacyjnych rozwiązań, których zadaniem jest zadbanie o komfort fizyczny oraz psychiczny. Jest to możliwe między innymi dzięki dostępowi do świeżego i odpowiednio nawilżonego powietrza oraz optymalnej temperatury wewnątrz pomieszczeń. Gwarantuje to system wentylacji i regulacji temperatury, oparty na belkach chłodzących, zapewniających większy komfort termiczny, czystsze powietrze oraz cichą pracę urządzeń. Filtry wykorzystane w centralach wentylacyjnych zapewniają czystość powietrza niezależnie od warunków na zewnątrz.

Nowy Rynek dostępny dla wszystkich poznaniaków

Tworzenie inwestycji dostępnych dla wszystkich, zarówno najemców, jak i mieszkańców najbliższej okolicy, jest jednym z priorytetów działalności Skanska. Nowy Rynek oferuje nie tylko powierzchnie biurowe, ale również różnorodne usługi, takie jak siłownia, przedszkole czy centrum medyczne. Znajduje się na skrzyżowaniu najważniejszych linii komunikacyjnych, w samym sercu dynamicznie rozwijającej się części miasta, otoczony parkami i historyczną zabudową poznańskiej Wildy. Wewnątrz kompleksu zaprojektowano pełną zieleni przestrzeń wzbogaconą o małą architekturę sprzyjającą odpoczynkowi oraz spotkaniom. Ponadto zadbano o czystsze powietrze, a to dzięki chodnikowi z tak zwanego zielonego betonu, którego zadaniem jest redukowanie poziomu szkodliwego dla zdrowia tlenku azotu, pochodzącego ze spalin samochodowych.

To pierwszy taki chodnik w Poznaniu.