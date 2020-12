Kampania "Dbajmy o siebie" ma podnieść bezpieczeństwo w Atrium

Atrium wprowadza dodatkowe działania na rzecz zwiększania bezpieczeństwa klientów, pracowników oraz najemców. Spółka uruchomiła kampanię informacyjną „Dbajmy o siebie”, w której umacnia wiedzę na temat troski o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz otoczenia.





Zasadniczym celem centrów handlowych Atrium jest zapewnienie klientom poczucia komfortu i bezpieczeństwa podczas zakupów, dlatego spółka wprowadziła zmiany w harmonogramie oraz formule zaplanowanych wydarzeń. Wszystkie będą realizowane przy zachowaniu najwyższego reżimu sanitarnego. Celem tych zmian jest ograniczenie gromadzenia się dużej liczby klientów w jednym miejscu i zapewnienie im bezpieczeństwa.

Część wydarzeń zaplanowanych w centrach Atrium zmieniła formułę, by zapewnić gościom komfort oraz miłą atmosferę, przy w pełnym dostosowaniu do norm sanitarnych. Zamiast wydarzeń gromadzących wielu uczestników w jednej przestrzeni, na klientów czekają loteria i liczne akcje promocyjne. W tym roku zamiast tradycyjnych, świątecznych spotkań z Mikołajem, prezenty będą rozdawane na terenie całych galerii. Cześć aktywności została przeniesiona do świata wirtualnego, dzięki czemu nadal jest możliwość skorzystania z usług stylistki w formie spotkania online. By uprzyjemnić klientom czas przedświątecznych zakupów będzie im towarzyszyła muzyka na żywo oraz bożonarodzeniowe iluminacje i ozdoby. W niektórych obiektach, zmotoryzowani goście otrzymają na parkingach rozgrzewającą kawę. W innych jest planowana zbiórka żywności oraz produktów dla zwierząt, które zostaną przekazane schroniskom w tym trudnym, zimowym okresie. Natomiast Atrium Copernicus w Toruniu przewidziało dla swoich gości zapisujących się do newslettera galerii darmowe maseczki ochronne.

– Czujemy się odpowiedzialni za naszych gości, pracowników oraz najemców, dlatego zdecydowaliśmy się pójść o krok dalej w stosunku do wytycznych rządowych i dodatkowo zadbać o komfort zakupów w naszych centrach handlowych. Wszystkie zaplanowane eventy przeanalizowaliśmy pod kątem bezpieczeństwa i zdecydowaliśmy się na zmianę ich formuły, tak by minimalizować ryzyko gromadzenia się większej liczby osób w jednym miejscu. Świadomi swojej roli, ale też potencjału w budowaniu świadomości w kluczowej obecnie dla nas wszystkich sprawie – zdrowia i bezpieczeństwa – chcemy jeszcze mocniej skoncentrować nasze działania na szerzeniu wiedzy w tym zakresie – mówi Joanna Pintal, Head of Marketing, Atrium Poland Real Estate Management sp. z o.o.



Centra handlowe Atrium w pełni dostosowały się również do przepisów związanych z ograniczeniem liczby osób przebywających jednocześnie na terenie galerii. Informacje o maksymalnej dozwolonej liczbie klientów znajdują się na drzwiach wejściowych. Nowoczesne systemy liczenia, które informują o liczbie gości w centrach w czasie rzeczywistym są na bieżąco monitorowane przez biura ochrony obiektów. Kamery umieszczone na każdym z wejść pozwalają mieć pewność, że liczba klientów nie przekracza normy ustalonej w przepisach. Wprowadzono również dodatkowe ustalenia związane z zarządzaniem wejściami w przypadku zbliżania się do ustalonego limitu lub potencjalnego tworzenia się kolejek na zewnątrz budynków.