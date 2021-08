Kąpieliska w Poznaniu. Teraz bardziej dostępne dla osób niepełnosprawnych

Teraz korzystanie z poznańskich kąpielisk przez osoby z niepełnosprawnością ruchową będzie łatwiejsze. Na dwa z nich trafiły wózki-amfibie. Pomagają one plażowiczom ze specjalnymi potrzebami dostać się do wody. Można z nich korzystać nad Jeziorem Strzeszyńskim oraz na Plaży Smoczej w Krzyżownikach (Jezioro Kierskie).

Wózki zostały kupione przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, które zarządzają miejskimi kąpieliskami. Sprzęt ma szerokie koła, które dobrze radzą sobie na piaszczystym terenie i są jednocześnie pływakami o dużej wyporności. Z ułatwienia mogą korzystać osoby z niepełnosprawnością w asyście opiekuna. Wypożyczenie wózka jest bezpłatne, a chęć skorzystania z niego wystarczy zgłosić ratownikowi w godzinach pracy kąpieliska.

– Wszyscy poznaniacy i poznanianki, niezależnie od stopnia sprawności, powinni móc bez barier korzystać z obiektów rekreacyjnych. To nasz kolejny krok w stronę zwiększania dostępności miejskiej infrastruktury – ocenia nowe udogodnienie Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. - Do działania zainspirowała nas radna Maria Lisiecka-Pawełczak, która podpatrzyła podobne rozwiązania w innych miastach.

– Cieszę się, że Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji zareagowały tak szybko - mówi radna. - Do tej pory poznaniacy i poznanianki z niepełnosprawnością ruchową mogli korzystać z infrastruktury, która znajduje się na brzegu. Teraz mogą w bezpieczny i komfortowy sposób wejść do wody. Na mapie Polski takich miejsc jest wciąż za mało, a Poznań dołączył właśnie do miast, z których należy brać przykład.

Dostępność przestrzeni publicznej dla wszystkich mieszkańców to priorytet Miasta. W Poznaniu obowiązują tzw. Standardy Dostępności, czyli zbiór wytycznych, stosowanych przy planowaniu oraz realizowaniu nowych inwestycji lub remontów. Są one oparte o zasady uniwersalnego projektowania, które uwzględniają potrzeby różnych grup społecznych: osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, przemieszczających się z dziećmi, z ciężkim bagażem czy rowerzystów.

Nad dostępnością przestrzeni miejskiej czuwa Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych oraz koordynator ds. dostępności przestrzeni publicznej. Wraz z pełnomocniczką prezydenta miasta ds. osób z niepełnosprawnościami opiniują koncepcje i projekty inwestycji miejskich – sprawdzają, czy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i konsultują je z projektantami.