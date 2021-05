Karpiel Steindel Architektura: własny język projektowania w duchu kontynuacji tradycji

Jan Karpiel-Bułecka jr. i Marcin Steindel uczynili z mariażu tradycji i nowoczesności element charakterystyczny swoich projektów. Łącząc regionalny styl ze współczesnymi formami przyczynili się do popularyzacji architektury Podhala. Zapraszamy w podróż po historii procesu, jaki towarzyszył architektom Karpiel Steindel Architektura w wypracowaniu własnego stylu.

W swojej architekturze wysoko cenią szacunek do miejsca i jego tradycji. Ich projekty - głęboko zakorzenione w Podhalu - są zarazem wyraźnym znakiem czasu. Lata doświadczeń pozwoliły im odnaleźć własny język projektowania w duchu kontynuacji rodzimego stylu zabudowy.

Styl witkiewiczowski i podhalańskie chałupy

Styl witkiewiczowski był dla Jana Karpiela-Bułecki jr. i Marcina Steindla istotnym zbiorem motywów, z których czerpali i czerpią inspiracje do dziś. W 2015 roku przy okazji obchodów roku Witkiewiczowskiego pracownia z Zakopanego zaproszona została przez krakowską Galerię Architektury GAGA, mieszczącą się w Małopolskim Ogrodzie Sztuki, do zaprezentowania autorskiej wystawy „Po Witkiewiczu”. Zwrócenie uwagi kuratorów galerii GAGA na dorobek pracowni było pierwszym, tak czytelnym sygnałem uznania dla definiującego się stylu architektonicznego wyrazu pracowni, coraz wyraźniej obecnego na rodzimym Podhalu.

Domy, które projektują od 2006 r. odwołują się jednak nie tyle do samego stylu zakopiańskiego, sformułowanego przeszło sto lat temu przez Stanisława Witkiewicza, co do kultywowanej od pokoleń, rodzimej zabudowy wsi podhalańskiej. Architekci z Karpiel Steindel sięgają do wzorów prostych chałup, minimalistycznych i skąpych w detalu.

Nowoczesne interpretacje

Recytując tradycję, dokonali własnej interpretacji cytowanych utworów. Forma i proporcje budynków pozostały zachowane jako kluczowe dla charakteru podhalańskiej zabudowy. Fartuch - element przełamania dachu tradycyjnej, podhalańskiej chałupy, rozcięli bezwstydnie, wypełniając otwór świetlikiem, wpuszczając światło w głąb pruderyjnie ciemnej dotąd, góralskiej izby. Ten prosty zabieg istotnie wpłynął na współczesny odbiór projektowanych przez nich budynków, będąc dziś bodaj najczęściej powielanym na Podhalu elementem architektury, wprowadzonym po raz pierwszy przez biuro Karpiel Steindel.

Ważnym elementem definiującym język ich stylu są uproszczenia. W ich projektach proste formy i funkcjonalność zastąpiły okazałe, ciesielskie ornamenty i zdobienia. Podhalańskie konie czy rysie (kolejno: deski czołowe okapu i krokwie podtrzymujące dach budynku – przyp. red.) rozrzeźbione przez Witkiewicza w stylizacji zakopiańskiej, u Karpiel Steindel powróciły do swojej pierwotnej formy. Nowoczesne chałupy, dziś chętniej określane mianem podhalańskich willi, zyskały w ten sposób zapisane w tradycji - spokojne i powściągliwe w wyrazie – drewniane detale, nadające budynkom elegancji i nowoczesności.