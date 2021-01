Katowice w 3D. Serwis internetowy nie tylko dla miłośników architektury

Zdjęcia w 3D, precyzyjna ortofotomapa, fotografie archiwalne i mapa pokazująca potencjał solarny dachów na terenie całego miasta. Między innymi takie funkcjonalności oferuje nowy serwis internetowy „Katowice dla odmiany 3D". To pierwszy tego typu serwis w Polsce i Europie w całości zaimplementowany w usłudze chmurowej Oracle Cloud.

- Katowice to nowoczesne miasto, które od lat stawia na innowacyjne rozwiązania. Serwis „Katowice dla odmiany w 3D" jest przykładem takich właśnie działań, a skorzystać z niego mogą zarówno mieszkańcy, jak i potencjalni inwestorzy. Przesuwając kursorem po ekranie, możemy porównać każdy obszar naszego miasta od roku 1998 do roku 2020 i zachodzące zmiany. Nowością jest wykorzystanie usługi lokalizacji działek ewidencyjnych z uwzględnieniem szczegółowych informacji na ich temat z naszych baz danych. Dla potencjalnych inwestorów do serwisu podpięta została warstwa prezentująca tereny inwestycyjne. – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. - Dodatkową innowacją jest część prezentująca potencjał solarny dachów na terenie Katowic. W dobie alternatywnych źródeł energii, dynamicznego rozwoju fotowoltaiki, warstwa ta może stanowić źródło wiedzy zarówno dla mieszkańców i instytucji, jak również może wzbogacić informacje przekazywane przez Miejskie Centrum Energii – dodaje prezydent.

Serwis „Katowice dla odmiany 3D" dostępny jest pod adresem http://sip.katowice.eu/. Powstał w oparciu o zdjęcia lotnicze, zdjęcia ukośne, fotoplany, skaning laserowy, opracowanie prawdziwej ortofotomapy „true ortho" oraz aktualizację numerycznego modelu 3D budynków i budowli. Całość została przetworzona przez specjalistyczny sprzęt i umieszczona w chmurze Oracle Cloud. Serwis jest zintegrowany z Miejskim Systemem Zarządzania – Katowicką Infrastrukturą Informacji Przestrzennej. To pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce i Europie w całości zaimplementowane w usłudze chmurowej Oracle Cloud.

- Prawdziwa ortofotomapa „true ortho" dla Katowic została wykonana po raz pierwszy. Dotychczas ortofotomapy wykonywane były w sposób „tradycyjny", co oznaczało poprawność prezentowania obiektów wyłącznie na poziomie gruntu. Wyższe budynki wyraźnie pochylały się, zasłaniając część treści ortofotomapy. W większości przypadków dachy widoczne na ortofotomapie były przesunięte względem przyziemia. Mapa „true ortho" wyeliminowała ten problem i została wykonana z bardzo dużą dokładnością – mówi Maciej Jasny, główny specjalista ds. projektowo - wdrożeniowych IP w Wydziale Geodezji

Dopełnieniem serwisu są przydatne narzędzia jak suwak, za pomocą którego następuje płynna prezentacja zmian w poszczególnych latach danych opracowań, pomiar odległości bezpośrednio na zdjęciach i modelach, wysokości, powierzchni poziomej oraz powierzchni w przestrzeni. Serwis został opracowany w języku polskim, angielskim z możliwością dynamicznego powiększenia czcionek na ekranie oraz zmianą kontrastu. Koszt stworzenia całego projektu to 349 320 złotych.