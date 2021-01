Klinika DentalPro w łódzkiej Manufakturze To pierwsza placówka włoskiej sieci w Polsce

Nowoczesna klinika dentystyczną DentalPro będzie miała swoją siedzibę w łódzkiej Manufakturze. To pierwsza placówka włoskiej sieci w Polsce.

Włoskie DentalPro pierwsze kroki na polskim rynku stawiać będzie w tym łódzkiej Manufakturze. Klinika, od ponad dziesięciu lat wciąż powiększa swoje europejskie zasięgi i ma już 180 placówek nie tylko w rodzimych Włoszech, ale także w Szwajcarii.

Przychodnia w Manufakturze zapewni pacjentom specjalistyczną opiekę z użyciem najnowszych technologii. Placówka wyposażona jest nie tylko w piękne gabinety, utrzymane w charakterystycznej dla marki miętowo-niebieskiej kolorystyce, ale także komfortową poczekalnię, pokój do sterylizacji, mini-laboratorium i wysokiej klasy sprzęt, np. do zdjęć pantomograficznych. Pacjenci mogą liczyć na pomoc i leczenie we wszystkich dziedzinach stomatologii. Po przeprowadzonym badaniu, lekarz przygotowuje indywidualny, pełny plan leczenia, a także kosztorys. Z kolei Opiekun pacjenta dba o wszystkie potrzeby organizacyjne i administracyjne.

Wybór Manufaktury nie jest przypadkowy.

–Siłą DentalPro jest zarówno dobór najwyższej jakości kadry lekarskiej i oferowanie kompleksowych usług stomatologicznych, jak również dobór lokalizacji własnych klinik. Zdecydowanie Manufaktura spełnia nasze kryteria, będąc zarówno interesującym punktem handlowym, jak również prawdziwym centrum kulturalno-społecznym miasta. Daje to nam bardzo duże możliwości. – zdradza Rafał Ceranowicz, DentalPro Country Manager.

Placówka DentalPro, dostępna dla pacjentów od poniedziałku do soboty, jest zlokalizowana na pierwszym piętrze galerii handlowej Manufaktury.