Kobiety na rynku nieruchomości: świadome klientki, silne i zgrane menadżerki

Kobiety świetnie sobie radzą na rynku nieruchomości. Jako klientki odgrywają niezastąpioną rolę przy wybieraniu mieszkania, zwracając uwagę na inne kwestie niż mężczyźni, natomiast jako menadżerki mają duży wpływ na firmę.

Co dwie głowy rodziny, to nie jedna. W dzisiejszych czasach najważniejsze decyzje podejmowane są wspólnie. Jedną z nich jest wybór mieszkania. Działanie w duecie to chyba najlepsza metoda, bo – jak to często bywa – kobiety i mężczyźni zwracają uwagę na zupełnie inne rzeczy i mają inne zadania.

Kobieta patrzy z szerszej perspektywy

Kobieta patrzy z szerszej perspektywy. Jej zadaniem jest analiza otoczenia. – Dla nas bardziej liczy się to, co poza mieszkaniem: plac zabaw, części wspólne w budynku i na zewnątrz, zagospodarowanie terenu, udogodnienia dodatkowe. Klientki sprawdzają także dalszą okolicę – mówi Małgorzata Maziarz, menedżer ds. sprzedaży Bouygues Immobilier Polska. – W samych mieszkaniach większą uwagę niż mężczyźni zwracają na łazienkę i kuchnię. Zależy im, żeby te pomieszczenia były praktyczne i przestronne – dodaje.

Zadaniem mężczyzny są natomiast negocjacje cenowe i analiza planu mieszkania. Panów interesują sprawy techniczne: liczba i rozkład pomieszczeń, metraż, a także inne fizyczne cechy mieszkania, takie jak ekspozycja, balkon i numer piętra. Podczas gdy mężczyźni przyglądają się rzutom i planom, kobiety oglądają wizualizacje, makiety 3D i prezentacje wideo. – Kobiety wybierają mieszkania oczami, są estetkami, dlatego tak bardzo podoba im się, gdy mogą obejrzeć atrakcyjne, nowoczesne materiały graficzne – wyjaśnia Małgorzata Maziarz.

Jest jeszcze jedna zasadnicza różnica. Kobieta już podczas wyboru mieszkania wyobraża sobie, jak urządzi wnętrze. – Nasze klientki z zaciekawieniem przeglądają programy kompleksowego wykończenia pod klucz. Nawet jak ostatecznie urządzą mieszkanie samodzielnie, to zawsze coś je zainspiruje – mówi Małgorzata Maziarz. – Z oferty wykończenia pod klucz korzysta coraz więcej osób. Podoba im się, że programy można modyfikować według własnych preferencji – dodaje.

Kobiety zajmują ważne stanowiska w firmach deweloperskich

Pozycja kobiety na rynku nieruchomości jest mocna. Panie odgrywają ważną rolę nie tylko jako klientki. Coraz częściej zasiadają na wysokich stanowiskach w firmach deweloperskich. W Bouygues Immobilier Polska kobiety zajmują połowę stanowisk menadżerskich. Wśród menadżerów projektów panie stanowią zdecydowaną większość – 75%. Są większością, licząc także wszystkich pracowników, niezależnie od funkcji – 61%. Kobiety wyprzedzają mężczyzn w awansach. Wśród osób, które przeszły na wyższe stanowisko w ostatnim roku 54% to panie.

– Jesteśmy silne, dobrze zgrane i skuteczne. Czujemy się docenione i ważne. I bardzo cenimy sobie współpracę z kolegami. Branża deweloperska to dobre miejsce dla kobiety – mówi Monika Wiercińska, która w Bouygues Immobilier Polska pracuje jako specjalistka ds. marketingu.

Międzynarodowa grupa Bouygues, której częścią jest polski odział dewelopera Bouygues Immobilier, zatrudnia na całym świecie prawie 24 000 kobiet, z czego 57% we Francji, skąd grupa pochodzi.