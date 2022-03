Kolejna aukcja na rzecz uchodźców z Ukrainy. Finał 18 marca

Druga sesja aukcji na rzecz uchodźców z Ukrainy będzie miała miejsce 18 marca o godz. 19. Licytowane będzie 136 prac przekazanych przez kolekcjonerów i artystów, a dochód z aukcji w całości zasili pomoc niesioną przez Fundację Ocalenie.

REKLAMA

18 marca o godz. 19 odbędzie się finał na żywo drugiej sesji aukcji charytatywnej na rzecz uchodźców z Ukrainy organizowanej przez Desa Unicum.

Kolekcjonerzy i artyści współpracujący z DESA Unicum przekazali na tę sesję aż 136 prac.

Całkowity dochód z licytacji zostanie przekazany Fundacji Ocalenie, niosącej bezpośrednią pomoc przybywającym do Polski uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy.

Formuła prelicytacji online została uruchomiona już 11 marca.

Wśród autorów licytowanych prac znalazły się uznane nazwiska, jak Edward Dwurnik, Tadeusz Dominik, Rafał Olbiński czy Magdalena Abakanowicz. Na aukcji znalazły się także dzieła Włodzimierza Pawlaka, Moniki Drożyńskiej, Stanisława Wysockiego, Pawła Althamera, Bartka Materki, Mirelli Stern, Zofii Błażko i wielu innych.

– Pierwsza sesja aukcji 9 marca zakończyła się wielkim sukcesem, zebraliśmy ponad milion złotych dla uchodźców z Ukrainy. Środki te wesprą działania Fundacji Ocalenie. Chcemy kontynuować tę formę pomocy, ponieważ potrzeby są ogromne i ciągle rosną wraz z liczbą osób uciekających przed wojną. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni naszym darczyńcom, kolekcjonerom i artystom, którzy ofiarowali prace na aukcję, serdecznie wszystkim dziękujemy. Zapraszamy chcących nieść pomoc w ten sposób do udziału w licytacji podczas drugiej sesji tej charytatywnej aukcji – mówi Anna Szynkarczuk, koordynatorka aukcji.

Fundacja Ocalenie powstała w 2000 roku. Jej głównym celem jest pomoc uchodźcom, imigrantom i repatriantom w budowaniu nowego życia w Polsce i wspieranie ich w integracji i indywidualnym rozwoju. W obliczu wyzwania, jakim jest napływ do naszego kraju tak dużej liczby uchodźców w tak krótkim czasie fundacja postanowiła skoncentrować swe działania na dwóch kluczowych obszarach.

Pierwszy to wsparcie osób uciekających z Ukrainy, które nie posiadają ukraińskiego obywatelstwa, w tym szczególnie osób z krajów globalnego Południa, które mają utrudniony dostęp do transportu, noclegów i innej pomocy. Drugi to szczególna sytuacja dzieci, których wśród uchodźców jest bardzo dużo, częste są u nich objawy stresu potraumatycznego, a punkty recepcyjne nie są przystosowane do odpowiadania na potrzeby tej grupy. Fundacja zajmie się stworzeniem punktów z bezpieczną przestrzenią dla dzieci oraz świetlic w miejscach krótkotrwałego i długotrwałego przebywania uchodźców w 8 punktach recepcyjnych przy granicy oraz w 14 ośrodkach pobytowych, a także w Warszawie. Działanie ma minimalizować u dzieci skutki doświadczeń wojennych i doświadczeń związanych z koniecznością ucieczki.

Fundacja zajmie się także rozwijaniem programu długoterminowego wsparcia edukacji i integracji dla dzieci i młodzieży oraz innych form pomocy dla całych rodzin.

Wszystkie działania Fundacji na rzecz pomocy uchodźcom można śledzić na bieżąco na stronie www.ocalenie.org.pl. Zainteresowani znajdą tam także informacje, jak można się włączyć w pomoc.

Licytować można będzie online na stronie www.desa.pl, przez aplikację oraz telefonicznie i przez zlecenie stałe oraz osobiście podczas finału młotkowego. Aukcja transmitowana będzie na żywo w kanałach społecznościowych DESA Unicum.