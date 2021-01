Kolejna nietuzinkowa bryła spod kreski Reform Architekt

Nowy projekt architekta Marcina Tomaszewskiego RE: BRRRDA HOUSE to nie tylko dokładnie przemyślana koncepcja architektoniczna. Jego bryła nawiązuje do lokalnej architektury, oddaje twórczą wizję architekta, a w układzie funkcjonalnym spełnia oczekiwania wszystkich jej mieszkańców.

Obecnie rzadko spotykane rozwiązanie architektoniczne zostało wykorzystane przez architekta Marcina Tomaszewskiego z pracowni REFORM Architekt do stworzenia niezwykłego domu całorocznego, zlokalizowanego w malowniczej części mazur, tuż nad jeziorem. Słynący z niesztampowych rozwiązań architekt postanowił i tym razem stworzyć oryginalny projekt, który nie tylko odpowiadałby potrzebom właścicieli domu, ale także idealnie wpisywał się w lokalną architekturę.

Inwestorzy zamarzyli o domu, który będzie kojarzył im się z wakacjami – stąd między innymi nawiązanie do słynnych domków letniskowych Brda. Między innymi, bo inspiracji było wiele. Za każdym razem przed wykonaniem projektu architekt jedzie na miejsce, gdzie ma powstać dom. Nie inaczej było i tym razem – w deszczowy, letni dzień. Już wtedy w głowie architekta zarysowała się wizja domu, który z jednej strony będzie wakacyjny, oddający klimat lokalnej architektury, a docelowo całoroczny i funkcjonalny.

- Pracę nad projektami zaczynam od obserwacji. Tak było również tym razem. Znałem potrzeby Klientów, będąc już na miejscu w zasadzie wiedziałem, jak ten dom będzie wyglądał. Bardzo często inspiracja pojawia się u mnie jak impuls. Letni deszcz, piękno Mazur i od razu w mojej głowie zrodził się pomysł stworzenia współczesnej wersji domku Brda. W tej wersji projektu to aż w potrójnej odsłonie - mówi Tomaszewski.

Domki letniskowe Brda, bo do nich nawiązuje Tomaszewski, zostały przedstawione w dość oryginalny sposób tj. w postaci trzech brył o przekroju trójkąta, umieszczonych na prostopadłościanie. Każda bryła, tzw. Brda została wzajemnie scalona łącznikiem, od zewnątrz pokrytym materiałem lustrzanym, zaś od wewnątrz pełniącym funkcję korytarza. A skoro o funkcjach mowa, każdy z zaprojektowanych trójkątów ma swoją rolę w projekcie. Mianowicie – osobne „mieszkania” dla domowników. Zarówno syn, jak i rodzice mają swoją przestrzeń, a ostatnia Brda stanowi strefę dla gości. Aby jeszcze bardziej podkreślić oczekiwany klimat wakacyjnego relaksu, we wnętrzu domu zostały zaprojektowane miejsca dla ciała i dla duszy. Mowa o pomieszczeniach do jogi, saunie i innych udogodnieniach, które będą sprzyjały wypoczynkowi.

Dodatkowo bryła została zaprojektowana w taki sposób, aby pełniła funkcję zadaszonego tarasu. Spójności kompozycji dodaje słup podtrzymujący jeden z domków, który kształtem litery „v” nawiązuje do całej konwencji architektury. Bryła będzie w całości pokryta elementami ceramicznymi firmy TONALITY oraz czarnym allucobondem na połysk. Wspomniane łączniki są w pokryciu: allucobond natural reflect. Dach powstanie w konstrukcji drewniano-stalowej.

Zarówno wykorzystane materiały, jak i sposób zaprojektowania bryły stanowiły nawiązanie do mazur widzianych oczami architekta. Nieco archaizująca forma uwydatniająca się poprzez zastosowanie dachówki została połączona z elementami nowoczesności, z których wykorzystania słynie Marcin Tomaszewski z pracowni REFORM Architekt.

RE: BRRRDA HOUSE liczy około 340 m² powierzchni i powstanie na działce mierzącej ponad 4000 m². Planowaną datą rozpoczęcia budowy są wakacje 2021 roku.