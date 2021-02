Kolejna zabytkowa kamienica w centrum Łodzi odzyskała dawny blask

Ma ponad 100 lat i jest perełką Śródmieścia. Możemy już podziwiać jej bogato zdobioną elewację, a teraz miasto Łódź zaprasza do odrestaurowanych wnętrz. Zakończył się generalny remont kolejnej zabytkowej kamienicy w centrum.

Kamienica wielkomiejska wzniesiona dla Konrada Haessnera zaprojektowana została w 1895 r. przez jednego z najlepszych architektów działających w Łodzi w latach 90. XIX w., inż. arch. Gustawa Landau–Gutentegera.

Elewacje kamienicy, bogato zdobiony prześwit bramowy oraz główna klatka schodowa z dekoracyjną sienią zostały poddane remontowi konserwatorskiemu. Odtworzone zostały zatracone elementy wystroju sztukatorskiego oraz balkony z dekoracyjnymi balustradami w elewacji od strony podwórza.

– Kamienica przy ul. Roosevelta 17 to pierwsza kamienica, którą oddajemy w tym roku. To jeden z piękniejszych budynków, jakie mamy w programie rewitalizacji. Kamienica jest bardzo bogato zdobiona. Utrzymany w stylistyce baroku front budynku to skarbnica detali. Znajdziemy tu m.in. kartusze herbowe dekorowane gałązkami liśćmi dębu, maszkarony - męskie twarze z liściastym pióropuszem, a w zdobionym zwieńczeniu jednego z okien znajdziemy róg obfitości. Bramę wjazdową zaś zdobią detale snycerskie. Kamienica wypiękniała nie tylko na zewnątrz, ale również zachwycające są jej wnętrza – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

– To jedna z moich ulubionych kamienic. Wszystkie detale sztukatorskie zostały odtworzone. Została przywrócona pierwotna kolorystyka elewacji, została odnowiona stolarka okienna i drzwiowa. Odrestaurowaliśmy bardzo efektowne wnętrza wypełnione marmoryzacjami, mazerunkami występującymi zarówno na stolarce, jak i na boazeriach – dodaje Anna Połomka, konserwator zabytków

W trakcie remontu kamienicy w sieni, na suficie, pod warstwami późniejszej farby odkryte zostały polichromie. To najczęściej ornamenty roślinne w kolorach beżu, brązu i zieleni. Z kolei na klatce schodowej odkryto ślady marmoryzacji, czyli malowanego marmuru. Między elementami drewnianego stropu, znaleziono papiery przewozowe z lat 60. XX wieku, które pełniły rolę wypełniacza.

– Wszystkie odkrycia zostały poddane pracom konserwatorskim i dopełniają całość kompozycji tej bardzo bogatej, efektownej kamienicy – mówi Anna Połomka, konserwator zabytków.

– Przy zabytkowej kamienicy w podwórzu powstało nowe podwórko, które wypełnimy niską roślinnością i krzewami. Zasadzone zostaną m.in. takie gatunki roślin jak: hortensja bukietowa, bluszcz pospolity, runianka japońska czy laurowiśnia wschodnia. W podwórzu została zamontowana stylizowana pergola z metalu, po której będą piąć się rośliny. Pergola ma docelowo pełnić funkcję wiaty śmietnikowej oraz schowka na rowery dla okolicznych mieszkańców – dodaje Paweł Jabłoński, firma Amer-Bud.

Nowe podwórko przy Roosevelta to będzie przestrzeń rekreacyjna nie tylko dla mieszkańców kamienicy. Odrestaurowana kamienica będzie jedną z atrakcji turystycznych miasta.

Wartość inwestycji przy ul. Roosevelta 17 to 3 136 500 zł. Remont przeprowadziło konsorcjum wykonawców: Zakład Remontowo-Budowlany AMER-BUD Jabłońscy Sp. J., P.P.H.U. WIM-TRANS Witold Michalak.

Umowa została podpisana 7 marca 2018 r.

Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" realizowany

w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0004/17-00 zawartej w dniu 30 sierpnia 2017r. Projekt został zrealizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.