Kolejne biura dołączają do akcji Architekci grają dla WOŚP

31 stycznia odbędzie się 29. Wielki Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Platforma Architecture Snob po raz kolejny włącza się w zbiórkę organizując akcję „Architekci grają dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”. Łączna kwota wszystkich licytacji akcji przekroczyła już 26 tyś. zł, a w przedsięwzięcie zaangażowało się ponad 20 biur projektowych.

REKLAMA

Do akcji dołączyli: Robert Konieczny KWK Promes, Karpiel Steindel Architektura, we.make, inDe projekt, Kluj Architekci, MS86A Maciej Sokolnicki Architekt, Architect Support, Aleksandra Czubaszek – Siłuch i Sonia Kwiatkowska, S.LAB Architektura, arch.it, simplifee.pl, Briks Architekci.

Łączna kwota wszystkich licytacji “Architekci grają dla WOŚP”, przekroczyła już 26 tyś. zł.

Gratką tegorocznej edycji „Architekci grają dla WOŚP” będzie bez wątpienia koncepcja przebudowy domu w duchu zero waste o maksymalnej powierzchni użytkowej do 200 m2 od Maćków Pracownia Projektowa. Po raz drugi gra z nami pracownia Karpiel Steindel Architektura, przekazując na licytację projekt domu jednorodzinnego bez limitu powierzchni.Wśród oferowanych usług znalazły się również koncepcja ekologicznej zmiany elewacji lub termomodernizacji domu mech.build, projekt ekologicznej elewacji od Molecule Architecture oraz rearanżacja mieszkania z wykorzystaniem już zastanych elementów w wykonaniu Miłych Młodych Ludzi lub we.make. Wylicytować można projekt wymiany starego kominka/kopciucha od Bizmet, aranżację łazienki od Less More Studio Projektu oraz projekt dowolnego pomieszczenia od inDe projekt i Pracowni Babie Lato. Na aukcjach znajdują się także projekty domów od Kluj Architekci i MS86A Maciej Sokolnicki Architekt. Konsultacje projektowe oferują Małeccy Biuro Projektowe, OVO Grąbczewscy Architekci, Architect Support, Aleksandra Czubaszek – Siłuch i Sonia Kwiatkowska oraz DEMIURG. Z myślą o architektach, którzy chcieliby włączyć się w akcję z drugiej strony, PLN Design Group zaproponował indywidualne szkolenie z budowania marki i nawiązywania relacji z mediami. Karty do gry od S.LAB Architektura, plakaty od arch.it czy kalkulator kosztów dla projektantów – simplifee.pl, to propozycje, które znajdziecie na naszych licytacjach. Już trzeci rok z rzędu gra z nami Robert Konieczny, tym razem przekazując na licytację autorski szkic własnego domu. A może kurs wiedzy o architekturze lub warsztaty inspirowane metodą Marie Kondo od Briks Architekci?

Wszystkie aukcje toczą się do 14 lutego na platformie Allegro.