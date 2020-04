Kolejne firmy włączają się do akcji „Jesteśmy razem. POMAGAMY”

"Jesteśmy razem. POMAGAMY" to akcja zainicjowana przez Leszka Gierszewskiego, prezesa firmy Drutex SA, jednego z wiodących producentów okien w Europie. Do akcji natychmiast dołączyli przedsiębiorcy, gotowi nieść pomoc w obliczu pandemii. Cały czas zbierane są środki na wsparcie finansowe dla placówek służby zdrowia.

REKLAMA

W ramach akcji Somfy Polska, producent wspiera Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, który każdego dnia opiekuje się pacjentami onkologicznymi, dziećmi urodzonymi przedwcześnie czy z wrodzonymi chorobami genetycznymi. To grupa wymagająca szczególnej troski, zwłaszcza w obecnej sytuacji epidemicznej w kraju. W Instytucie Matki i Dziecka, jak w wielu placówkach na terenie całego kraju, brakuje specjalistycznego sprzętu i środków niezbędnych do zapewnienia pacjentom odpowiedniej ochrony .

– Na pierwszej linii ognia w walce z pandemią SARS-cov-2 pozostają lekarze, pielęgniarki, sanitariusze, ratownicy medyczni, diagności laboratoryjni i wielu innych. Codziennie wkładają ogromny wysiłek, a my naprawdę możemy im pomóc: pozostając w domach i wspierając w pozyskiwaniu niezbędnych do pracy środków, które wyczerpują się w błyskawicznym tempie. Dlatego, jako firma działając na polskim rynku, czujemy się zobowiązani do udzielenia wsparcia w tym trudnym czasie. Tym bardziej angażujemy się w inicjatywę „Jesteśmy Razem. POMAGAMY”, która ma realny wymiar pomocowy i jest doskonałym wyrazem, że wspólnie, niezależnie od branży czy wielkości firmy, możemy osiągnąć więcej – mówi Radosław Borkowski, dyrektor zarządzający Somfy Polska.

Instytut Matki i Dziecka oprócz swojej działalności medycznej prowadzi również działania wspierające w tym czasie najmłodszych. We współpracy z Fundacją Instytutu Matki i Dziecka, siecią badawczą HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) oraz siecią badawczą COSI (Childooh Obesity Survaillance Initiative), przygotowuje kampanię informacyjną dla dzieci i młodzieży na temat zagrożeń związanych z koronawirusem SARS-Cov-2.

Jesteśmy razem. POMAGAMY to akcja zainicjowana przez Leszka Gierszewskiego, prezesa firmy Drutex SA, jednego z wiodących producentów okien w Europie. Do akcji natychmiast dołączyli przedsiębiorcy, gotowi nieść pomoc w obliczu pandemii. Cały czas zbierane są środki na wsparcie finansowe dla placówek służby zdrowia. Jesteśmy razem. POMAGAMY, to akcja, która była natychmiastową odpowiedzią na sytuację ogromnego zagrożenia społecznego. To niesamowite, że tyle marek, znanych i cenionych firm potrafiło połączyć siły i w tak krótkim czasie zorganizować pomoc – podsumowuje Leszek Gierszewski, honorowy przewodniczący rady akcji, prezes zarządu Drutex S.A. Wśród partnerów akcji znaleźli się również: Budimex, Dr Irena Eris, LPP, Citronex, Tubądzin, Eko-Color, Posnet, Pekabex, Deichmann oraz CCC. Pełna lista partnerów dostępna jest na stronie inicjatywy: https://jestesmyrazem.org/partnerzy-akcji/.