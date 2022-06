Kolejne polskie biurowce z certyfikatami WELL i BREEAM

Kolejne biurowce w Polsce mogą się pochwalić certyfikatami WELL Building Standard i BREEAM In-Use. Są to Diamentum Office we Wrocławiu, budynki Okrąglak i Kwadraciak w Poznaniu, Forum 76 w Łodzi, Opera Office w Gdańsku oraz Centrum Biurowe Vinci w Krakowie.

REKLAMA

Należący do PineBridge Benson Elliot i Sharow Capital portfel sześciu budynków biurowych klasy A („PRO Portfolio”), zlokalizowanych w głównych miastach regionalnych Polski, uzyskał certyfikaty WELL Building Standard i BREEAM In-Use.

W skład portfela wchodzą Diamentum Office we Wrocławiu, budynki Okrąglak i Kwadraciak w Poznaniu, Forum 76 w Łodzi, Opera Office w Gdańsku oraz Centrum Biurowe Vinci w Krakowie.

Certyfikat WELL Building Standard potwierdza najwyższe standardy bezpieczeństwa w budynkach oraz dbałość o zdrowie i dobre samopoczucie ich użytkowników, a certyfikat BREEAM In-Use poświadcza jakość zarządzania nieruchomością oraz fakt, że budynki spełniają wymogi zrównoważonego rozwoju.

- W okresie wzmożonego powrotu pracowników do biur i nowej, popandemicznej rzeczywistości, kwestie zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób w zamkniętych pomieszczeniach wysunęły się na pierwszy plan, a właściciele i zarządcy stanęli przed wyzwaniem podniesienia poziomu zaufania i odbudowy społeczności. Certyfikaty, które uzyskaliśmy dla sześciu biurowców z PRO Portfolio potwierdzają, że te budynki pozytywnie wpływają na samopoczucie osób w nich przebywających, ale przede wszystkim spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i tworzą odpowiednie warunki do pracy i interakcji społecznych - komentuje Łukasz Mazurczak, dyrektor zarządzający MVGM.

Biurowce w całej Polsce

Diamentum Office to budynek biurowy klasy A, który oferuje 9 000 mkw. powierzchni rozmieszczonej na ośmiu kondygnacjach. Jest zlokalizowany przy ul. Przemysłowej, w pobliżu Wrocławskiego Parku Przemysłowego, co zapewnia najemcom budynku szybką komunikację z resztą miasta.

Okrąglak i Kwadraciak to budynki biurowe usytuowane w ścisłym centrum Poznania. Okrąglak powstał w 1955 roku, w 2012 przeszedł gruntowną modernizację, dzięki czemu oferuje obecnie 7 000 mkw. nowoczesnej powierzchni najmu, z czego 800 mkw. zajmuje strefa handlowa. Obok niego – położony w bezpośrednim sąsiedztwie – znajduje się Kwadraciak, budynek klasy A, który zapewnia 950 mkw. przestrzeni biurowo-usługowej.

Forum 76 zlokalizowany na rogu ulic Piłsudskiego i Kopcińskiego w Łodzi, to siedmiokondygnacyjny budynek biurowy oferujący łącznie około 8 000 mkw. nowoczesnej powierzchni. Budynek był jednym z pierwszych biurowców klasy A w Łodzi – tworząc nowe standardy na łódzkim rynku biurowym i dziś nadal oferuje najwyższą jakość dla swoich najemców.

Opera Office to biurowiec zlokalizowany blisko centrum Gdańska, przy głównej arterii komunikacyjnej Trójmiasta – Alei Zwycięstwa. Budynek o łącznej powierzchni najmu 8 300 mkw. wyróżnia się wysoką jakością wykończenia części wspólnych i nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Unikalną cechą tego obiektu jest jego przejrzysta i nowoczesna architektura z przeszklonym zielonym patio wewnątrz budynku, na którym zostały zachowane i są pielęgnowane rosnące drzewa.

Vinci Office Center, największy budynek w PRO portfolio, oferuje 20 000 mkw. biur na czternastu kondygnacjach. Biurowiec wyróżnia doskonała lokalizacja – przy głównych arteriach komunikacyjnych miasta Krakowa, nieopodal skrzyżowania dróg krajowych 7 i 79. Przejazd do centrum miasta zajmuje nie więcej niż 10 minut, a na lotnisko Kraków-Balice ok. 20 minut.