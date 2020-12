Kolejny krok do rozwoju elektromobilności w Polsce

To ma być kolejny krok przyspieszający rozwój elektromobilności w Polsce. GreenWay Polska i Europejski Fundusz Leasingowy (EFL) przygotowały ofertę leasingowania stacji ładowania samochodów elektrycznych

Z propozycji mogą skorzystać w szczególności zarządcy nieruchomości biurowych czy handlowych, przedstawiciele sektora HoReCa, czy dealerzy samochodowi.

- Sukcesywnie rozwijamy ofertę biznesową, dostosowujemy ją do potrzeb rynku i naszych klientów – mówi Aleksander Czapczyk, Dyrektor Działu Sprzedaży GreenWay Polska. Celem jest maksymalna dostępność naszej sieci ładowarek dla kierowców pojazdów elektrycznych, jak również infrastruktury do ładowania dla przedsiębiorców, którzy rozwijają elektromobilną flotę lub usługi z tym związane oraz chcą zwiększyć atrakcyjność swojej oferty dla klientów.

W procesie przygotowania leasingu stacji ładowania, GreenWay odpowiedzialny jest za część dotyczącą doboru urządzeń i wszystkich aspektów technicznych, natomiast EFL przygotowuje ofertę finansowania wybranego sprzętu. Klient może kontaktować się w tej sprawie zarówno z GreenWay, jak i z EFL. Dodatkowo klient będzie mógł skorzystać z innych usług GreenWay związanych ze stacjami ładowania – od budowy przyłącza zasilającego stację, po instalację, odbiory UDT, zarządzanie stacjami i świadczenie usług ładowania.

– Dzięki temu rozwiązaniu, przedsiębiorcy zyskują możliwość bardziej efektywnego zarządzania kosztami poniesionymi na wdrożenie elektromobilności. Wierzymy, że takie rozwiązania odpowiedzą na oczekiwania naszych partnerów oraz klientów, tym samym przyczyniając się do zwiększenia zainteresowania elektryfikacją swoich flot i obiektów - dodaje Aleksander Czapczyk.

-Ekologia to silny, globalny trend, mocno wpisujący się w codzienne życie. Jest także coraz ważniejszy w biznesie, najczęściej tym większym. Jednak duże przedsiębiorstwa wytyczają trendy i narzucają mniejszym graczom wymogi związane z dbaniem o środowisko. W tę strategię wpisuje się elektromobilność. Choć, jak wynika z naszego najnowszego raportu „Zielona energia w MŚP. Pod lupą”, zdecydowana większość polskich przedsiębiorców z sektora MŚP jeździ pod prąd – tylko 5 proc. małych i 1 proc. średnich firm posiada w swojej flocie auta elektryczne, mikrofirmy nie mają ich w ogóle. Bo jak wskazują wyniki naszego badania, aż 75 proc. firm wskazuje brak dostępu do stacji ładowania jako jedną z największych barier powstrzymujących przed decyzją o ekoaucie. I właśnie dlatego przygotowaliśmy wspólnie z GreenWay Polska ofertę, w ramach której klient otrzyma kompleksową ofertę - stację ładowania i jej finansowanie. Liczymy, że takie ekonomiczne rozwiązanie umożliwi wielu podmiotom dołączenie do grona EKOodpowiedzialnych – powiedział Wojciech Przybył, Członek Zarządu EFL.