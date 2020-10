Kolejny Oscar wzornictwa dla polskiego projektanta

Łukasz Paszkowski może się pochwalić kolejnym Oskarem wzornictwa. Nagrodą Red Dot został wyróżniony projekt regału Mobilo jego autorstwa.

Do portfolio projektanta dołączyła koleja "czerwona kropka". Projekt regału Mobilo autorstwa Łukasza Paszkowskiego został wyróżniony prestiżową nagrodą Red Dot 2020 Design Concept.

Łukasz Paszkowski to projektant wzornictwa przemysłowego oraz komunikacji wizualnej, który jest wielokrotnym finalistą konkursu Young Design organizowanego przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. Na koncie ma także nagrody must have oraz tytuł Dobry Design. Jest również czterokrotnym zdobywcą nagrody Red Dot. Współpracuje od wielu lat z producentami sprzętu wyposażenia wnętrz, mebli i AGD. Na swoim koncie ma także współprace z polskimi firmami odzieżowymi.

Red Dot jest nagrodą przyznawaną od 1955 roku – uznawana jest za jedną z najbardziej prestiżowych nagród w dziedzinie wzornictwa przemysłowego, z kilkoma tysiącami zgłoszeń każdego roku i jury złożonym z uznanych ekspertów często nazywana jest nawet „Oscarem designu”.