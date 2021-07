Kolejny projekt w technologii 3D w Kołobrzegu. To Pałac Nadbrzeżny z 1890 roku

Najnowszy projekt realizowany w ramach „Kołobrzegu 3D” to Pałac Nadbrzeżny z 1890 roku. Powstał w Centrum Druku 3D Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej. Jest efektem współpracy centrum z Zespołem Szkół nr. 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu.

– Na przestrzeni dziejów Kołobrzeg był miastem wielokrotnie niszczonym, dlatego do dzisiaj praktycznie nie zachowały się żadne zabytki – tłumaczy Jacek Kawałek, nauczyciel informatyki i przedmiotów związanych z projektowaniem przedmiotów 3D w kołobrzeskim ZS nr 1. – Postanowiłem pokazać historię miasta młodym ludziom w trochę inny, bardziej atrakcyjny i przystępny sposób. Uczniowie zaangażowali się w realizację projektów. Wykorzystujemy do tych celów nowoczesną technologię 3D.

W ten sposób powstał projekt „Kołobrzeg 3D”. Jak dotąd, wydrukowane zostały makiety m. in. „Kanonierki”, to wrak zatopiony w pobliżu kołobrzeskiego molo w 1945 r., „Budzistowa”, prezentujący gród Budzistowo z XII wieku, twierdzy Kołobrzeg z XV wieku, „Ratusze 1380-1830”, „Port i fortyfikacje z XIX wieku”. Wszystkie można już oglądać w muzeach, ratuszu i bazylice.

Najnowszy projekt realizowany w ramach „Kołobrzegu 3D” to Pałac Nadbrzeżny z 1890 r. W czasach świetności był to jeden z najpiękniejszych hoteli – sanatoriów, jakie istniały przed II wojną światową. Budynek pałacu był położony wzdłuż wydm, kończył się prawie stumetrowym molem spacerowym. Otaczał go piękny Ogród Różany. Obecnie w jego miejscu znajduje się kołobrzeskie sanatorium „Bałtyk”.

Pierwszym etapem prac nad makietą jest zebranie dokumentacji historycznej. Później powstaje projekt graficzny. – Projekt pałacu rozpoczął pięć lat temu nasz ówczesny uczeń Paweł Kalicki – mówi Jacek Kawałek. Duże elementy zostały drukowane przy pomocy technologii FDM. – W tamtym czasie nie dysponowaliśmy drukarkami 3D, mogącymi stworzyć tak duże modele – dodaje nauczyciel. – Nawiązaliśmy więc współpracę z Politechniką Koszalińską. Uczelnia pomogła nam nie tylko przy makietach, w czasie pandemii doradzała jak drukować metodą 3D przyłbice ochronne.

– Nasza współpraca zbiegła się z początkami powstania centrum – opowiada dr hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. PK, prorektor ds. studenckich i kierownik Centrum Druku 3D Politechniki Koszalińskiej. – To był moment rozwoju i obniżenia cen tej technologii. W tym czasie mieliśmy już pierwsze drukarki i od razu nawiązaliśmy współpracę ze szkołą, która również była zafascynowana technologią przyrostową. Mogliśmy wymieniać doświadczenia dotyczące technologii druku FDM i dzielić się wiedzą, gdzie pozyskać środki na zakup niezbędnego sprzętu.

Dodatkowe, drobne elementy: 100 powozów konnych, figurek i postaci powstało przy użyciu żywicy. – Zdecydowaliśmy się na tę metodę, ponieważ wielkość tych figurek to około trzy centymetry – tłumaczy prof. Tomasz Królikowski. – Żywica doskonale sprawdza się przy precyzyjnym wydruku małych elementów.

Po wydrukowaniu są one obrabiane plastycznie: malowane podkładem i farbą akrylową. Uczniowie przygotowują samodzielnie elektronikę. Dzięki temu makieta pałacu będzie podświetlona. Nad pracami wykończeniowymi czuwają – nauczyciele szkoły – historyk i plastyk. Nad makietą Pałacu Nadbrzeżnego pracowało 25 uczniów. Makieta jest projektem tworzonym wraz z młodzieżą z Berlina. Od 12 do 16 września br. w Berlinie kołobrzescy uczniowie wraz z berlińskimi kolegami będą pracowali nad ostatecznym wyglądem makiety.

Na 16 września br. zaplanowano wernisaż pokazujący model Pałacu Nadbrzeżnego w berlińskim ratuszu dzielnicy Berlin-Pankow. Miniaturę będzie można tam podziwiać przez rok. Następnie kołobrzeski model zostanie umieszczony w murach Politechniki Koszalińskiej.

Projekty makiet można obejrzeć na sronie: http://kolobrzeg3d.2lo.pl