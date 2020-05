Kolejny wykład online z cyklu Mistrzowie Architektury

Juan Carlos Romero , kolumbijski architekt reprezentujący pracownię Carlo Ratti Associati, będzie gościem drugiego wykładu online z cyklu Mistrzowie Architektury. Live odbędzie się już dzisiaj, 28 maja, o godz. 18 na Instagramie, na profilu @mastersofarchitecture.

Pierwszy w historii cyklu Mistrzowie Architektury wykład on-line spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem, także idziemy za ciosem! Czas na drugiego live’a na Instagramie, którego gościem będzie Juan Carlos Romero – kolumbijski architekt reprezentujący pracownię Carlo Ratti Associati.

Carlo Ratti Associati to włoska pracownia z siedzibą w Turynie, posiadająca również oddziały w Bostonie oraz w Londynie. Realizując projekty na całym świecie, łączą design z najnowocześniejszymi technologiami cyfrowymi. Tworzone przez nich budynki to architektura, która odczuwa i reaguje.

Rewolucja cyfrowa i digitalizacja coraz większego obszaru świata jest niezaprzeczalnym faktem i wpływa na nasze codzienne życie. Jak ma się to do architektury? Przedstawiciele Carlo Ratti Associati uważają, że poprzez integrację architektury z cyfrowymi technologiami, może ona skuteczniej odpowiadać na potrzeby użytkownika. Co więcej, kiedy budynek jest bardziej inteligentny i zautomatyzowany, użytkownik staje się coraz bardziej świadomy i skłonny do podejmowania zrównoważonych decyzji.

O pracowni Carlo Ratti Architects zrobiło się głośno podczas pandemii koronawirusa z uwagi na projekt CURA – kontenerów przerobionych na modułowe jednostki intensywnej terapii, mające na celu odciążenie przepełnionych szpitali. Pierwsze prototypy zostały już zrealizowane w Mediolanie, będącym jednym z największych w Europie ognisk pandemii.

Juan Carlos Romero skupia się w swojej pracy na tym w jaki sposób ludzie oddziałują wzajemnie na siebie oraz na środowisko zbudowane. Swoją wiedzę w tym zakresie zgłębiał realizując projekty przeróżnej skali – od wnętrz aż po duże masterplany.

O erze cyfrowej cywilizacji oraz jej wpływie na współczesne miasta, Juan Carlos Romero opowie 28 maja na profilu @mastersofarchitecture na Instagramie. Standardowo, część spotkania przyjmie formę Q&A, więc będzie okazja do zadawania pytań na