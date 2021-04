Kolekcja polskiej marki nagrodzona Red Dotem

Kolekcja Color Crush polskiej marki Opoczno została nagrodzona Oscarem designu, nagrodą Red Dot Award.

W tym roku najważniejsza nagroda w świecie designu, czyli Red Dot Award, trafia do polskiej marki Opoczno.

Prestiżową „czerwoną kropkę” w kategorii Product Design otrzymała kolekcja Color Crush z serii wielkoformatowych gresów Grand Concept.

Red Dot Design Award to największy i najbardziej renomowany światowy konkurs wzornictwa, nazywany „Oscarami designu”.

Kolekcja zainspirowana jest naturalnym kamieniem labradorytem.

Opoczno, najstarszy polski producent płytek ceramicznych i gresowych, zdobył Red Dot Award - najbardziej prestiżową nagrodę w dziedzinie wzornictwa. Została nią uhonorowana kolekcja wielkoformatowych płyt gresowych Color Crush. To międzynarodowy dowód uznania dla zmian, jakie Opoczno wprowadziło w ciągu ostatnich lat w procesie wytwarzania swoich produktów.

- Red Dot to jedna z najbardziej prestiżowych nagród w świecie designu, uważana za symbol przynależności do wzorniczej ekstraklasy. O „czerwonej kropce” marzy każdy projektant. To, że została przyznana naszej kolekcji Color Crush, to dla nas jako firmy motywujący sygnał o tym, że będąc polskim producentem płytek ceramicznych z ponad stuletnią tradycją, jednocześnie projektujemy nowoczesne produkty na najwyższym poziomie – mówi Agnieszka Zapolska, Dyrektor Marketingu Produktowego i Komunikacji Opoczno.

– Do tego miejsca doprowadziły nas liczne zmiany, jakie wprowadziliśmy w obszarze designu i technologii w ostatnich latach. Nowe narzędzia i procesy w rękach zdolnych projektantów z naszego zespołu, zaowocowały stworzeniem najpierw nowych linii produktowych Grand Concept, a następnie przełomowego dla nas produktu Color Crush. Ogromnie się cieszymy, że kolekcja została dostrzeżona i doceniona przez międzynarodowy autorytet w dziedzinie designu, czyli Jury konkursu Red Dot – dodaje.

Kolekcja Color Crush zwraca uwagę na piękno naturalnego kamienia jakim jest labradoryt - minerał ceniony ze względu na swoje metaliczne refleksy, które w najpiękniejszych i najrzadszych okazach prezentują niezwykle szeroką gamę kolorów, w tym odcienie niebieskiego i brązu. Wychodząca w nagrodzonej kolekcji poza schematy interpretacja kamienia naturalnego, to efekt nadzwyczaj starannego procesu projektowego oraz wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Podstawą projektu kolekcji są skany autentycznych minerałów. W efekcie wzór Color Crush zachwyca melanżem żył, załamań i rozświetleń oraz niezwykłej gry kolorów. Całość tworzy finalnie mocny, spójny rysunek podkreślony wyjątkowym odcieniem granatu. Nagrodzona kolekcja to flagowy produkt Opoczno z serii inspirowanych naturą oraz motywami industrialnymi płyt gresowych Grand Concept.

- Tak prestiżowa nagroda przyznana kolekcji Color Crush przez niezależne, międzynarodowe grono ekspertów potwierdza pozycję Opoczno jako marki nowoczesnej, kreatywnej i opartej na mocnych fundamentach. Jest dowodem uznania dla naszej odwagi w kreowaniu nowych trendów i inspirowaniu do tworzenia pięknych wnętrz, jak również motywacją, aby tworzyć kolejne odważne kolekcje. Widzimy, że są na nie otwarci zarówno polscy klienci indywidualni, jak i projektanci oraz architekci wnętrz. Osiągnięcie to zawdzięczamy zespołowi osób, które cechuje pasja, zamiłowanie do piękna i obszerna wiedza w obszarze designu i technologii – dodaje Agnieszka Zapolska.