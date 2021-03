Kompleks biurowy Bolero Office Point z certyfikatem za ekologię

Kompleks Bolero Office Point otrzymał certyfikaty BREEAM In-Use z oceną Very Good. Bolero Office Point 1 i 2 najwyższe noty otrzymały w kategoriach: odpady, ekologia, transport oraz zdrowie i dobre samo poczucie.

Oba budynki wchodzące w skład warszawskiego kompleksu biurowo-technologicznego Bolero Office Park otrzymały certyfikaty ekologiczny BREEAM In-Use z oceną „Very Good”.

BREEAM In-Use to system oceny, w którym analizie poddawane są m.in. takie aspekty funkcjonowania istniejących budynków jak: zdrowie i dobre samopoczucie, energia, transport, woda, materiały, odpady, ekologia i zanieczyszczenie. Bolero Office Point 1 i 2 przeszły audyt w zakresie Asset Performance i uzyskały ocenę „Very Good”. Oba budynki najwyższe noty otrzymały w kategoriach: odpady, ekologia, transport oraz zdrowie i dobre samo poczucie.

- Cieszę się, że asesorzy docenili zarówno rozwiązania techniczne zastosowane w obu budynkach na etapie ich powstania, jak i nasze inwestycje w nową aranżację zieleni oraz dodatkowe udogodnienia dla rowerzystów, które przeprowadziliśmy w kompleksie w zeszłym roku. Tak duża ilość nowych drzew, krzewów i pozostałych roślin z pewnością sprawia, że jest jedno z najbardziej zielonych miejsc pracy, sprzyjające dobremu samopoczuciu – mówi Arkadiusz Płociński, wiceprezes zarządu Real Management S.A.

Bolero Office Park to doskonale skomunikowany kompleks dwóch budynków biurowych położony przy ulicy Równoległej 4 w Warszawie. Sąsiedztwo stacji WKD pozwala na szybki i komfortowy dojazd do centrum miasta, a bliskość lotniska i głównych tras wyjazdowych z Warszawy jest udogodnieniem dla firm, których pracownicy często podróżują służbowo. Właścicielem kompleksu są spółki Bolero Investments Sp. z o.o. oraz Bolero Investments 2 Sp. z o.o. należące do holdingu Real Management S.A.

