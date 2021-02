Kompleks mieszkaniowo-usługowy Portova doceniony przez Radę Miasta Gdyni

Rada Miasta Gdyni co roku przyznaje nagrody Czas Gdyni inwestycjom zrealizowanym w mieście. Za najbardziej efektowną realizacje zeszłego roku w kategorii architektura został uznany kompleks mieszkaniowo-usługowy Portova.

Poznaliśmy laureatów Czasu Gdyni – corocznych nagród przyznawanych na urodzinowej sesji Rady Miasta. Najbardziej efektowną realizacją zeszłego roku w kategorii architektura został kompleks mieszkaniowo-usługowy Portova. To jedna z najwyższych inwestycji w Gdyni, która wyznaczyła nowy rozdział w przestrzeni Śródmieścia.

Czas Gdyni jest coroczną nagrodą przyznawaną przez Przewodniczącą Rady Miasta już od 25 lat. Jury docenia realizacje, które pozytywnie zmieniają przestrzeń, czyniąc ją bardziej nowoczesną, przyjazną mieszkańcom i ekologiczną. Kapituła bierze pod uwagę m.in. architekturę projektów, ich walory miastotwórcze oraz wpływ na promocję otoczenia i aktywizację kapitału. Tegoroczny laureat – Portova - to osiedle Invest Komfort, które zwiększyło atrakcyjność Śródmieścia.

- Śródmieście Gdyni do tej pory kończyło się na Placu Kaszubskim. Poczuliśmy, że możemy przesunąć tę granicę kawałek dalej. – mówi Michał Ciomek, dyrektor Działu Przygotowania Projektów Invest Komfort – Architektura Portovej nie miała ulegać trendom, nie miał ulegać modom. To miał być budynek, który będzie starzał się godnie, z szacunkiem do tego, co było wcześniej.

Jasne, geometryczne bryły osiedla były inspirowane architektoniczną historią Gdyni. Ich projekt powstał w renomowanym studiu architektonicznym Kwadrat.

- Staraliśmy się nadać inwestycji charakter, który nawiązuje w sposób twórczy do modernizmu gdyńskiego. – mówi architekt Jacek Droszcz, twórca projektu – Chcieliśmy zrobić to w sposób nowoczesny, wykorzystując najnowsze zdobycze techniki.

Eleganckie i przestronne wnętrza inwestycji, zaprojektowane przez Pote Architekci, są kontynuacją tej wizji. Za reprezentacyjnym wejściem do Portovej, znajdziemy liczne odniesienia do modernizmu

w postaci chociażby jasnych kolorów, bryłowości i gry światłocienia. Ważną inspiracją były także typowe dla tej epoki materiały – np. kamień terazzo.

Budowa Portovej wywołała też inne pozytywne zmiany w tej części miasta. Jedną z nich była przebudowa węzła drogowego na przecięciu ulic Wendy, Węglowej, Portowej i św. Piotra. W ramach prac współfinansowanych przez dewelopera powstały też m.in. ścieżki rowerowe i szpalery drzew.

Charakterystyczna, ponad 50-metrowa dominanta widoczna z ulicy Świętojańskiej domyka perspektywę Placu Kaszubskiego. W osiedle został też w komponowany odrestaurowany, zabytkowy budynek. Kapituła doceniła miastotwórczy charakter Portovej, która stała się już ważnym punktem orientacyjnym w strukturze Gdyni. Inwestycja spełnia również wysoki standard projektów Invest Komfort. Na jej dachu znajduje się zielony taras widokowy dla mieszkańców, na którym dostępna jest profesjonalna luneta, dzięki której można podziwiać panoramę całego Trójmiasta. Ważnym atutem osiedla są także oryginalne udogodnienia, takie jak sala do co-workingu. Docenią je szczególnie osoby, które w czasach home office poszukują komfortowego miejsca do pracy, skupienia i czerpania inspiracji. Inne udogodnienia na osiedlu to m.in. kids room dedykowany najmłodszym, strefa fitness

z saunami oraz sala klubowa.