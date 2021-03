Kompozytowy chodnik na moście w Toruniu. Trwają prace budowlane

Na moście im. Józefa Piłsudskiego w Toruniu trwa budowa pasów przeznaczonych dla pieszych i rowerzystów.

Jeszcze w tym tygodniu na budowę mostu drogowego im. marsz. Józefa Piłsudskiego dotrze transport kolejnych paneli, które są wykorzystywane do budowy ciągów pieszo-rowerowych na obiekcie. Obecnie trwa ich montaż po stronie zachodniej, czyli od strony Bydgoskiego Przedmieścia.

– Do tej pory zostały ułożone 34 kompozyty. Do ich montażu wykonawca używa 55 tonowego dźwigu –wyjaśnia Ireneusz Makowski, z-ca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. Panele są łączone za pomocą stalowych elementów co 10 lub 13 metrów. – Kompozyty posiadają specjalna powłokę antypoślizgową, która wykonana jest w dwóch kolorach: szarym-przeznaczonym dla pieszych i czerwonym dla rowerzystów – mówi Makowski. Panele są układane na wspornikach, które wcześniej zostały przedłużone. Po ich zamontowaniu, zostaną zainstalowane bariery, balustrady, instalacja teletechniczna i oświetlenie.

Oprócz prac przy chodnikach wykonawca przygotowuje się do betonowania na środkowym pasie.

– Obecna pogoda sprzyja takim pracom. Będziemy je realizować na podporach nr 2,3 i 4 – mówi Rafał Labocha z firmy Intop. W najbliższych dniach planowane jest także układanie izolacji MMA. Na nią, w późniejszym okresie, zostaną ułożone dwie warstwy asfaltu: wiążąca (3,5 cm) i ścieralna (3,5 cm). To nie koniec prac. Równolegle na przęsłach nr 1,2,3 będzie naprawiana płyta betonowa obiektu.