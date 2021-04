Konkursowy mural w Łodzi zyskał nowe życie

Mural autorstwa Marcina Czai, który w 2018 zwyciężył w konkursie Art.Mural Challenge i ozdobił ścianę jednej z łódzkich kamienic został przeniesiony do środka budynków inwestycji i uwieczniony przez tego samego artystę wewnątrz czterech klatek schodowych Osiedla Primo.

W 2018 roku firma Profbud zorganizowała akcję Art.Mural Challenge.

Zwycięska praca Marcina Czai ozdobiła ścianę jednej z kamienic w Łodzi.

Mural był tymczasowy, co wynikało z konieczności zasłonięcia ściany przy ul. Tramwajowej przez II etap Osiedla Primo.

Teraz zwycięski projekt został więc przeniesiony do środka budynków inwestycji i uwieczniony przez tego samego artystę wewnątrz czterech klatek schodowych wspomnianego osiedla.

Art. Mural Challenge to akcja zorganizowana przez firmę Profbud, która przyciągnęła wielu zwolenników street art’u z całej Polski. Ponad 100 nadesłanych zgłoszeń, 12 tysięcy oddanych głosów, a wszystko to w ramach zaaranżowania jednej przestrzeni do wykonania muralu w Łodzi. Zwycięska praca Marcina Czai, która została wykonana na jednej ze ścian łódzkich kamienic, po kilku latach doczekała się reaktywacji i nowej odsłony. Tym razem wewnątrz budynków Osiedla Primo.

Akcja konkursowa Art. Mural Challenge trwała od lata do jesieni 2018 roku i przyciągnęła wielu zwolenników kultury i sztuki. O jej ogromnym powodzeniu świadczył m.in. fakt zgłoszenia przez artystów ponad 100 kreatywnych prac. Dodatkowo internauci mieli możliwość wytypowania 10 najlepszych koncepcji na mural poprzez dedykowaną do tego stronę internetową. Inicjatywa zaangażowała ponad 12 tysięcy osób, które oddały swoje głosy na ulubione projekty.

Jury konkursowe w składzie delegata Biura Architektury Miasta, przedstawiciela Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych, Krzysztofa Jankowskiego „Jankesa’’ (ambasadora akcji), Mecenasa i pomysłodawcę wydarzenia firmy Profbud oraz przedstawiciela organizatora, spośród wybranych przez głosujących prac, wyłoniło zwycięzcę, którego projekt muralu został namalowany na ścianie łódzkiej kamienicy przy ul. Tramwajowej.

– W dużych miastach na porządku dziennym staje się fakt powstawania nowoczesnych budynków w otoczeniu tych starszych, wymagających renowacji. Podobnie było w przypadku jednej z kamienic przy ul. Tramwajowej w Łodzi, znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie z Osiedlem Primo – pierwszej łódzkiej inwestycji mieszkaniowej firmy Profbud. To właśnie jedna ze ścian owej kamienicy stała się „inicjatorem” wydarzenia, o którym usłyszała cała Polska. Istotą konkursu Art. Mural Challenge było bowiem skupienie się na sztuce ulicznej i zaangażowanie w przedsięwzięcie kreatywnych osób interesujących się wspomnianą tematyką. Dzięki konkursowi polscy artyści pobudzili swoją wyobraźnię i przedstawili nieszablonowe pomysły. Zadanie było proste – sportretowanie miasta, zwizualizowanie miłości do Łodzi oraz uchwycenie jej niepowtarzalnego charakteru w zmieniającej się rzeczywistości. – tłumaczy Anna Skotnicka-Ryś, Dyrektor Działu Handlowego firmy Profbud.