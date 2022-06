Krakowski deweloper stawia na proekologiczne inwestycje

Deweloperka wyszła z pandemii bez większego uszczerbku, dochodząc do poziomu hossy. Dobra kondycja rynkowa zachęcała do proekologicznych, nowoczesnych inwestycji.

Po początkowym lekkim załamaniu, branża deweloperska obronną ręką wyszła z pandemii.

Krakowska grupa deweloperska Megapolis dobrze poradziła sobie w trudniejszych czasach.

Inwestycje powstają z naciskiem na ekologię i energooszczędność.

Ostatnie dwa lata były trudnym okresem zarówno w skali makro, jak i mikro. Skutki pandemii odczuła większość dziedzin gospodarki, co z kolei odbiło się na konkretnych firmach oraz nabywcach indywidualnych. Czas ten okazał się prawdziwym sprawdzianem dla funkcjonowania w nowej rzeczywistości.

Deweloperka odporna na pandemię

Gałęzią biznesu, która świetnie poradziła sobie w tym okresie jest branża deweloperska. Po początkowym lekkim załamaniu na rynku nieruchomości, mającym miejsce w pierwszej połowie 2020 roku, popyt mieszkaniowy zaczął ponownie rosnąć do poziomu hossy nienotowanej od lat.

Opisaną tendencję najlepiej obrazują liczby. W 2019 roku do użytku zostało oddanych 207,5 tys. mieszkań. Rok później było ich ok. 222 tys., pomimo trwającej pandemii. W roku ubiegłym osiągnięto rekordowy pułap prawie 235 tys. wybudowanych mieszkań i ponad 260 tys. rozpoczętych budów w okresie od stycznia do listopada 2021 roku. Jeszcze wyższy wzrost (o 27,5 proc.) odnotowano, rozpatrując liczbę mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub które zostały zgłoszone do budowy.

Deweloperzy obierali różne strategie na wykorzystywanie trwającej hossy, mierząc się jednocześnie z utrudnieniami powodowanymi przez kolejne lockdowny. Dobrym przykładem efektywnego działania w trudniejszych czasach jest działalność krakowskiej grupy deweloperskiej Megapolis.

Zielone inwestycje przyjazne środowisku

Firma powstała w 2005 roku i jest częścią polskiej grupy kapitałowej Holding 1, która od ponad 30 lat działa na rynku kilku różnych branż, w tym: motoryzacyjnej, mobilności, innowacji technologicznych i budownictwa mieszkaniowego oraz biurowego. Megapolis realizuje przedsięwzięcia budowlane zarówno o charakterze mieszkaniowym, jak i komercyjnym na terenie całej Polski.

Bielany Business Point, fot. mat. prasowe

Każda z inwestycji tworzona jest według wspólnego klucza wartości, cechującego się tym, że są one przyjazne otoczeniu i środowisku, czego dowodem są wykorzystywane przy budowie nowe proekologiczne i energooszczędne technologie. Krakowskie osiedla mieszkaniowe firmy, te już użytkowane (Apartamenty Kapelanka, Osiedle Fi, Inwestycja Filtry) oraz te pozostające jeszcze w budowie, wyróżniają się: wysokim standardem wykończenia, dogodną – w bezpiecznym dystansie od zgiełku ścisłego centrum miasta, a jednocześnie komfortowo z nim skomunikowaną – lokalizacją, dużą ilością przestrzeni, zieleni i niewysoką zabudową.

Również w przypadku inwestycji o charakterze stricte biznesowym – jak w zlokalizowanym na przedmieściach Wrocławia nowoczesnym biurowcu Bielany Business Point – wysoka jakość i wygoda użytkowania współgrają z proekologicznym charakterem (minimalizacją negatywnego wpływu na środowisko w duchu zrównoważonego rozwoju) i dogodną lokalizacją, zarówno względem centrum, jak i aglomeracji śląskiej oraz innych miast.

Rekreacja i coworking na krakowskim osiedlu

Grupa realizuje obecnie etapowo budowę osiedla Ozon na północy Krakowa przy ul. Banacha. Firma rozpoczęła inwestycję w 2017 roku.

Osiedle Ozon na północy Krakowa, fot. mat. prasowe

Na terenie osiedla jest spora przestrzeń rekreacyjno-sportowa umożliwiająca spędzanie czasu w aktywny i zdrowy sposób, dzięki profesjonalnej ściance wspinaczkowej, przestrzeni z placem do gry w koszykówkę, świetlicy z „kulkolandem” dla dzieci.

Firma zadbała również o przestrzeń do przechowywania hulajnóg i rowerów, dzięki specjalnym stojakom oraz o możliwość pracy w strefie coworkingowej, która stanowi świetną alternatywę dla pracy zdalnej we własnym mieszkaniu.