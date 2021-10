Krychowiak wybuduje dom Chajzerowi. Bez zaprawy i docieplenia

Firma Dom 3E, której udziałowcem jest Grzegorz Krychowiak, reprezentant Polski w piłce nożnej, wybuduje dom dziennikarzowi telewizyjnemu Filipowi Chajzerowi. Budynek powstanie w technologii System 3E, bez zaprawy i docieplenia.

Dom na Mazurach to najnowszy projekt Filipa Chajzera i – jak sam mówi – spełnienie jednego z największych marzeń jego życia. Po wielu latach poszukiwań dziennikarz odnalazł miejsce, z którego rozciąga się widok na prawdziwy mazurski raj. To właśnie tam powstaje dom, który idealnie wkomponuje się w naturę. Zapewni on wyjątkową możliwość kontaktu z przyrodą i przyjaznego zespolenia otoczeniem. Kluczowy w tym projekcie był wybór technologii i materiałów. Ekologiczne podejście do realizacji inwestycji musi w maksymalnym stopniu ograniczać ewentualne ingerencje w środowisko naturalne.

Budynek powstaje w oparciu o technologię System 3E, stworzoną przez firmę, której udziałowcem jest Grzegorz Krychowiak. System 3E to technologia wznoszenia ścian na bazie elementów konstrukcyjnych z naturalnego perlitu – bez zaprawy, bez docieplenia i bez szkodliwej chemii. Elementy łączą się ze sobą metodą klik-klik, dzięki czemu metr kwadratowy ściany powstaje w mniej niż pięć minut. Właściwości perlitu sprawiają, że domy realizowane w technologii 3E nie wymagają docieplenia, są ekologiczne, ekonomiczne i energooszczędne.

– Zainwestowałem w System 3E, bo to rewolucyjna technologia. Posiadam doświadczenie na hiszpańskim i francuskim rynku nieruchomości. Potrafię zidentyfikować dobre rozwiązania. System 3E do nich należy – dodaje Grzegorz Krychowiak.

O tym, jak przebiegają prace przy budowie mazurskiego domu Filipa Chajzera, można się przekonać, śledząc konto dziennikarza na Facebooku. To właśnie tam zamieszczane będą relacje z poszczególnych etapów budowy. Wkrótce ruszy też kanał na YouTube „Chajzer Buduje”, na którym znajdą się praktyczne porady dla osób chcących budować domy szybko i zgodnie z najnowszymi trendami.