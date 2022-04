Książka, która powstała ze... złości. Bo kobietom w świecie architektury jest trudniej

Ta książka powstała ze złości – pisze Agata Twardoch we wstępie do książki "Architektki". Złości na to, że kobietom w świecie architektury jest trudniej, są mniej doceniane i rzadziej nagradzane. I to nie dlatego, że są niewystarczająco dobre.

Co roku wydziały architektury w całej Polsce kończy więcej dziewczyn niż chłopaków. Aktualnie różnica waha się pomiędzy 31 procent kobiet więcej niż mężczyzn wśród osób kończących Politechnikę Warszawską do prawie 60 procent w przypadku Politechniki Białostockiej. Dlaczego więc tak mało słyszy się i mówi o kobietach w branży architektonicznej? Przecież wcale nie dlatego, że nie są one aktywne zawodowo. Dlaczego architektura wciąż pozostaje „męską domeną”, a nagrody przyznawane architektkom nie są standardem, tylko miłym zaskoczeniem? Najwyższa pora to zmienić!

W rozmowach z Agatą Twardoch reprezentantki branży architektonicznej opowiadają m.in. o swojej edukacji i karierze w świecie, w którego centrum wciąż stawiany jest mężczyzna, o tym, jak patriarchalne stereotypy wpływają na ich zawodową codzienność. Poruszają temat kobiecego spojrzenia na architekturę i szukają odpowiedzi na pytanie, czy kobiety zaprojektują lepsze miasta.

„Architektki” to nie jest kolejna książka pokazująca światu, że kobietom jest gorzej. To książka, która powstała, żeby wzmocnić kobiece wzorce branży architektonicznej i pokazać, jak wiele jest architektek, urbanistek i ekspertek związanych z kreowaniem środowiska architektonicznego zasługujących na to, by świat zobaczył ich osiągnięcia. I z ambicji sfeminizowania dyskursu architektonicznego.

Agata Twardoch – architektka i urbanistka, profesorka na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej, członkini TUP i Affordable Housing Forum. Współprowadzi pracownię projektową 44STO. Zajmuje się dostępnym budownictwem mieszkaniowym i alternatywnymi formami zamieszkania, prowadzi badania naukowe, otwarte wykłady popularyzatorskie i warsztaty projektowe. Pisze do czasopism branżowych. Projektuje przestrzenie publiczne, architekturę i wnętrza.