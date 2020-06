Kto w tym roku otrzyma nagrodę im. Jana Baptysty Quadro?

Brama Poznania ICHOT, Stary Browar czy Zespół sportowo-rekreacyjny nad Maltą - to tylko niektóre obiekty architektoniczne wyróżnione nagrodą Jana Baptysty Quadro. Kto otrzyma ją w tym roku? Nominacje można zgłaszać do 30 czerwca.

REKLAMA

Nagroda Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro to forma uhonorowania szczególnie wartościowych dokonań twórczych w zakresie architektury oraz kształtowania przestrzeni i klimatu miasta. Jej nazwa nawiązuje do włosko-polskiego architekta epoki renesansu, który odpowiadał m.in. za przebudowę poznańskiego ratusza.

Do konkursu można zgłaszać wszystkie obiekty architektoniczne bez względu na skalę i rodzaj. Mogą to być budynki użyteczności publicznej, domy jednorodzinne, osiedla, skwery, place, parki - czyli wszystko, co wzbogaca przestrzeń miasta.

Swoją nominację może zgłosić: każdy mieszkaniec oraz wszystkie instytucje działające na terenie miasta, w tym także autorzy zrealizowanych obiektów. Są jednak pewne warunki - zgłoszony obiekt musi znajdować się w granicach Miasta Poznania. Wymogiem jest też, by został oddany do użytku w 2019 roku.

Nominacje do konkursu można zgłaszać do 30 czerwca, za pośrednictwem strony: http://poznan.sarp.org.pl/nagroda-jana-baptysty-quadro-zgloszenia/formularz-zgloszeniowy-2/

Uroczyste wręczenie nagrody odbędzie się w październiku w ramach obchodów Światowego Dnia Architekta. Organizatorami konkursu są: Miasto Poznań, UWI Inwestycje oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Poznaniu.

Nagroda im. Jana Baptysty Quadro została ustanowiona w 1999 roku. W tym roku odbędzie się już 22-edycja konkursu. Pierwszym laureatem nagrody był Klemens Mikuła za projekt zespołu sportowo-rekreacyjnego nad jeziorem Maltańskim. W późniejszych latach wyróżnienie przyznawane było również m.in. autorom projektów Kampusu Morasko, Starego Browaru, sali koncertowej Akademii Muzycznej, Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej, biurowca Pixel, kompleksu City Park, Bramy Poznania ICHOT, Collegium Iuridicum Novum czy biblioteki Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM czy biurowca Bałtyk. W zeszłym roku nagroda im. Jana Baptysty Quadro trafiła do Pracowni NMS Architekci, która stworzyła projekt nadbudowy i przebudowy oficyny przy ul. 3 Maja 49C.