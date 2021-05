Kultowy długopis ma już 70 lat

Najpopularniejszy długopis świata, który można oglądać m.in. na ekspozycjach Museum of Modern Art / Centre George Pompidou w Paryżu, a także w Museum of Modern Art w Nowym Jorku (MoMA) kończy w tym roku 70 lat. Przypominamy jego historię.

Najlepiej sprzedający się długopis na świecie, Bic Cristal kończy w tym roku 70 lat.

Bic jako pierwszy w historii zaczął używać do produkcji długopisów wyjątkowo precyzyjnego… sprzętu zegarmistrzowskiego!

Z okazji jubileuszu, firma wprowadziła wersję premium kultowego długopisu.

W 1951 roku Marcel Bich zaprezentował światu długopis Cristal®, pierwszy, niezawodny i przystępny cenowo długopis, który zapoczątkował światowy sukces marki BIC. Estetyczny wygląd oraz wysoki komfort pisania sprawiły, że obecnie jest to najlepiej sprzedający się produkt w swojej kategorii, który na stałe zakorzenił się w kulturze na całym świecie.

Historia BIC rozpoczęła się po II wojnie światowej na przedmieściach Paryża, gdzie Marcel Bich produkował części zamienne do wiecznych piór. Na rynku istniał już wtedy długopis kulkowy, jednak był daleki od ideału. Bich zauważył w tym produkcie ogromny potencjał… lecz uznał, że trzeba go perfekcyjnie zaprojektować.

Przez 2 lata Bich pracował nad wynalezieniem długopisu idealnego. Jego wizja była jasna: długopis miał zapewniać gładkie, niewymagające wysiłku pisanie, tak aby użytkownik mógł swobodnie uwolnić kreatywność i wyrazić siebie. Niezwykła dbałość o szczegóły i zamiłowanie do perfekcji sprawiły, że Bic jako pierwszy w historii zaczął używać do produkcji długopisów wyjątkowo precyzyjnego… sprzętu zegarmistrzowskiego!

I tak oto na początku 1951 roku narodził się BIC® Cristal® ̶ pierwszy wysokiej jakości długopis w przystępnej cenie.

Jak się szybko okazało, Marcel Bich był wizjonerem nie tylko w zakresie projektowania, ale także marketingu. Rozumiał że, aby odnieść sukces, świat najpierw musi dowiedzieć się o jego produkcie, poznać go i pokochać, dlatego postawił na... reklamę. W 1952 roku wraz z Raymontem Savignac rozpoczęli słynną kampanię reklamową „Elle court elle court, la pointe BIC", a w 1960 roku symbolem, dzisiaj powiedzielibyśmy logo marki, został BIC Boy – charakterystyczny chłopiec z głową w kształcie kulki.

Obecnie Bic Cristal jest najlepiej sprzedającym się długopisem na świecie, który towarzyszy nam na co dzień w domach, szkołach i biurach. Na przestrzeni lat stał się ikoną designu, kultowym przykładem sztuki użytkowej, który trafił do… muzeum! Można go zobaczyć na ekspozycjach w Museum of Modern Art / Centre George Pompidou w Paryżu, a także w Museum of Modern Art w Nowym Jorku (MoMA).

Z okazji 70. rocznicy jego, marka z dumą zaprezentowała metalową wersję premium kultowego długopisu z wymiennymi wkładami, BIC Cristal Renew. To kultowy Cristal® w uwspółcześnionej wersji premium – z matowym, aluminiowym korpusem i laserowo grawerowanym logo BIC®. Skuwka również została zaprojektowana na nowo: jest srebrna, matowa i zrobiona z plastiku pochodzącego z recyklingu. Niezwodny, wymienny, wytrzymały.