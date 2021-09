Kulturalny Lublin. Nowe miejsce na kulturalnej mapie miasta

Nowa miejska placówka kultury – Pracownie Kultury Dziesiąta powstanie przy ul. Herberta 14. Miasto ogłosiło przetarg na wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych w istniejącym pawilonie.

– Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” rozszerza zasięg swojej działalności na kolejną, czwartą już dzielnicę Lublina. Nowa placówka wpisuje się w politykę kulturalną miasta zmierzającą do zapewnienia stacjonarnej oferty kulturalnej dla mieszkańców we wszystkich dzielnicach. Koncepcja architektoniczna planowanych pomieszczeń zakłada powstanie trzech tematycznych i funkcjonalnych pracowni, w których swoje pasje i zainteresowania będą mogli rozwijać mieszkańcy w każdym wieku. Z oferty zajęć w nowoczesnych pracowniach skorzystają zarówno dzieci, młodzież, jak też dorośli i seniorzy. Ważnym aspektem przy realizacji tego zadania będzie dostosowanie pomieszczeń dla osób z niepełnosprawnościami – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Planowana inwestycja zakłada przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń mieszących się w wydzielonym lokalu, w którym pierwotnie znajdowała się apteka, zlokalizowanym w budynku handlowo-usługowym na Osiedlu im. L. Kruczkowskiego. Przebudowa dotyczy części pawilonu o pow. 227 m2, który zostanie przystosowany do pełnienia nowej funkcji domu kultury. Po przebudowie powstaną trzy pracownie: familijno-animacyjna, plastyczna i foto-video, a także szatnia, sanitariaty, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie porządkowe, korytarz i wiatrołap z wejściem od strony ul. Herberta. W ramach przebudowy będą wymienione wszystkie instalacje: centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjne, wentylacji oraz elektryczne i teletechniczne.

Nowy układ

W ramach przebudowy lokalu zostaną wydzielone pomieszczenia w nowym układzie ścian działowych, co wiąże się z wykonaniem wcześniejszych prac rozbiórkowych, skuciem posadzek i demontażem istniejących elementów zabudowy oraz wykonaniem nowych ścian w systemie zabudowy gipsowo-kartonowej, wylaniem nowych posadzek, położeniem parkietów, montażem drzwi i parapetów oraz wykonaniem łazienek.

Nowoczesne pracownie

Sala animacyjna o pow. 47 m2 w kolorystyce szaro-turkusowej usytuowana będzie w części wschodniej lokalu. Sala zostanie wyposażona w regały, fotele i pufy, stoliki pod laptopy oraz wokoło 100-calowy telewizor z projektorem podłogi interaktywnej. Nowy parapet z drewna dębowego będzie pełnił również funkcję siedziska dla około 10 osób.

Pracownia foto-video o pow. 55 m2 zaprojektowano jako pomieszczenie bez okien i doświetlenia naturalnego z uwagi na przeznaczenie do działań fotograficzno-filmowych. W pracowni zaprojektowano cykloramę w rozmiarach 531 cm x 350 cm, czyli zakrzywioną, białą ścianę używaną jako tło w sesjach fotograficznych lub produkcjach video, która właściwie oświetlona, daje wrażenie braku perspektywy za fotografowanym obiektem. Ze względu na charakter sali przewidziano montaż 7 tzw. floorboxów – kaset podłogowych do montażu gniazd elektrycznych i internetowych oraz sufitowego systemu do zawieszania tła i oświetlenia.