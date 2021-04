Ładowarki do samochodów elektrycznych w garażach większości osiedli Robyg

PSPA w swoim raporcie „Polish EV Outlook 2020”, prognozuje, że w roku 2025 ilość samochodów całkowicie elektrycznych oraz z napędem hybrydowym typu plug-in będzie wynosić w Polsce odpowiednio 280 i 160 tysięcy. W odpowiedzi na rosnący trend Grupa Robyg wprowadziła na swoich osiedlach ładowarki do samochodów elektrycznych.

Infrastruktura przyłączy będzie dostępna w garażach w większości budynków.

Wybrane inwestycje będą posiadały miejsca zewnętrzne do ładowania – ogólnodostępne dla mieszkańców.

To kolejne udogodnienie dla klientów – obok licznych, ekologicznych rozwiązań technologicznych oraz systemu Smart House firmy Keemple w standardzie każdego mieszkania. Wszystkie osiedla Robyg posiadają także instalację fotowoltaiczną, która wytwarza energię elektryczną zużywaną na potrzeby stref wspólnych budynku – czyli oświetlenia między innymi korytarzy, klatek schodowych, lobby czy stref fitness i miejsc zabaw dla dzieci.

Niemal 97% respondentów, którzy wzięli udział w badaniu na potrzeby raportu pt. „Barometr Nowej Mobilności 2020\2021” chciałoby mieć możliwość ładowania swojego samochodu elektrycznego w miejscu zamieszkania. Dwie pierwsze stacje ładowania o mocy 22 KW w Zajezdni Wrzeszcz - gdańskiej inwestycji ROBYG – zamontuje i obsługiwać będzie Grupa GPEC, która zadba też o ich prawidłowe oznakowanie. Przeznaczone do ładowania miejsca usytuowane będą przy wjeździe na osiedle tuż obok stacji paliw, co dodatkowo ułatwi użytkownikom korzystanie z nowego udogodnienia.

– Ekologiczne i energooszczędne rozwiązania są priorytetem na osiedlach Robyg. Na większości osiedli projektujemy tereny zielone tak, aby ograniczyć oddziaływanie promieniowania słonecznego i nie dopuścić do przegrzania środowiska oraz wprowadzić retencję wody – przez system korzeniowy i liście – czyli powierzchnię biologicznie czynną. Wdrażamy też ideę ogrodów deszczowych dla zatrzymywania wody. Na elewacjach budynków wprowadzamy instalacje pochłaniające dwutlenek węgla, obniżając koszty użytkowania. Stosujemy także tzw. zielone dachy. Dodatkowo w odniesieniu do części wspólnych budynków – oszczędzanie energii dzięki instalacjom LED, światłowodom i panelom fotowoltaicznym. Bezpieczeństwo mieszkańców zapewniają rolety sterowane elektrycznie, antywłamaniowe okna i drzwi, monitoring wizyjny w budynkach i wokół nich oraz ochrona w lobby. W standardzie w większości naszych inwestycji dostarczamy w apartamentach Smart House firmy Keemple – inteligentne, ekologiczne rozwiązania technologiczne, które pozwalają na zdalne sterowanie oświetleniem, multimediami i bezpieczeństwem za pomocą urządzeń mobilnych. Klient bez żadnych dodatkowych kosztów może monitorować temperaturę swojego mieszkania, sprawdzać, czy wszystkie drzwi są zamknięte i otrzymywać alerty np. w przypadku wycieku wody. Dzięki temu klienci zużywają znacznie mniej energii elektrycznej i mogą zaoszczędzić do 30% na rachunkach za media. Jako pierwszy deweloper w Polsce zaoferowaliśmy klientom taką opcję w standardzie. Teraz wdrażamy infrastrukturę do ładowania samochodów elektrycznych – wpisując się w rozwój elektromobilności w Polsce. Ładowarki elektryczne instalowane na osiedlach ROBYG są kolejnym składowym elementem naszej strategii ESG, wpisującym się w koncepcje zrównoważonego rozwoju. Dzisiaj, bardziej niż kiedyś musimy myśleć o bezpiecznej przyszłości. Położyć nacisk nie na zysk, ale na troskę o otaczających nas ludzi, dbałość o zasoby naturalne i klimat. Nie ma chyba lepszej branży niż budowlana, by kształtować zrównoważoną przyszłość – mówi Eyal Keltsh, wiceprezes zarządu ROBYG SA.

