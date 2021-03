Zwyczaje towarzyszące toalecie króla, łazienkowska piramida czy podróżujące carskie cytrusy – między innymi o tym w swojej najnowszej książce Łazienki Królewskie. Przewodnik po historii i architekturze opowiada Grzegorz Piątek, uznany krytyk i historyk architektury.

Podczas spaceru i w domowym zaciszu

Łazienki Królewskie. Przewodnik po historii i architekturze nie jest przewodnikiem w tradycyjnym ujęciu. Choć zawiera szereg praktycznych informacji dotyczących muzeum, to czyta się go niczym fascynującą powieść historyczną, bo – jak pisze we wstępie autor – Łazienki były placem zabaw książąt, królów i magnatów, rezydencją ostatniego polskiego króla, ulubionym parkiem carów, miejscem doniosłych wydarzeń politycznych, siedzibą przywódców demokratycznej i niedemokratycznej, wolnej i okupowanej Polski.

Mimo dziejącej się tu „wielkiej historii”, dla Warszawy to jednak przede wszystkim ulubione miejsce wypoczynku. Nowy przewodnik stara się uchwycić ten fenomen, a zmiana perspektywy to niewątpliwie jedna z największych wartości tej publikacji. Dodatkowym jej atutem jest opracowanie edytorskie, które pozwala czytelnikowi na samodzielny wybór kierunku narracji, przez co doskonale sprawdzi się zarówno podczas spaceru po Łazienkach, jak i w domowym zaciszu.

Ze swadą i erudycją

Grzegorz Piątek jest uznanym krytykiem i historykiem architektury, badaczem dziejów Warszawy, kuratorem wystaw i projektów artystycznych związanych z architekturą, publicystą i autorem licznych, nagradzanych publikacji i przewodników poświęconych architekturze Warszawy. Jego twórczość cechuje nie tylko rozległa wiedza, lecz także oryginalność spojrzenia, dzięki której przedstawiane przez niego zagadnienia zyskują nową, często zaskakującą perspektywę. Czytelnicy jego książek doceniają płynność prowadzenia opowieści, pisanych ze swadą i dużą erudycją, przy jednoczesnej dbałości o rzetelność naukową.

Jacek Dehnel – uznany i wielokrotnie nagradzany poeta, prozaik, tłumacz i publicysta, a jednocześnie miłośnik i znawca historii i architektury Warszawy, tak mówi o książce: Grzegorz Piątek to solidna firma i jego przewodnik po Łazienkach jest solidny i pomysłowy zarazem. Z jednej strony pełni swoją funkcję podstawową, to znaczy pokazuje zwiedzającemu dzieje całego zespołu, pozwala przejść się po parku (czy na żywo, czy palcem po mapie) i rozrzuconych w nim obiektach, dowiedzieć się co kiedy powstało, czemu i jakie miało przeznaczenie. Z drugiej jednak wyjaśnia fenomen Łazienek na innym poziomie: jako opowieść o zmieniających się potęgach i symbolach, od baroku, przez oświecenie, czasy caratu, międzywojnia, aż po okres komunizmu i dzień dzisiejszy. Do tego zwraca uwagę wyjątkowo piękna i przemyślana – jak na popularną publikację – szata graficzna.

Publikacja Łazienki Królewskie. Przewodnik po historii i architekturze wydana została nakładem Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie przy finansowym wsparciu Mecenasa Muzeum, firmy PZU. Książkę kupić można online na stronie https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl oraz w punktach sprzedaży na terenie Łazienek Królewskich. Publikacja dostępna jest w wersji papierowej, a także jako e-book (ePub i MOBI).

W sprzedaży jest także jej wersja angielska – The Royal Łazienki. A guidebook to its architecture and history, zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej (tłum. Anne-Marie Fabianowska).