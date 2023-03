Łazienki Królewskie z niezwykłym projektem. Odkryją nieznane ciekawostki dla publiczności

Jak król spędzał czas w swoich apartamentach, czym różnią się zabytkowe powozy i gdzie można zobaczyć ptaki gniazdujące w dziuplach? Jeśli chcecie poznać nieznane ciekawostki o Łazienkach Królewskich, wybierzcie się na krótkie spotkania z pracownikami Muzeum. Projekt Łazienki rusza już 24 marca br.

W każdy piątek Muzeum Łazienki Królewskie zaprasza wszystkich na bezpłatne zwiedzanie zabytkowych budynków oraz wystaw czasowych. Od piątku 24 marca możemy skorzystać z dodatkowej atrakcji – o godz. 15.00 w poszczególnych miejscach będą na nas czekać muzealni specjaliści z wielu dziedzin, by opowiedzieć nam o szczególnie interesujących przedmiotach, pomieszczeniach, dziełach sztuki i przyrodzie Łazienek Królewskich. Swoją wiedzą podzielą się historycy, przyrodnicy, ornitolog, dendrolog, a także opiekunowie zbiorów w Muzeum Łazienki Królewskie oraz oddziale – Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa.

W czasie krótkich oprowadzań co tydzień usłyszymy ciekawostki na wiele różnych tematów. Na przykład, co kryje w sobie klatka z ptakiem w królewskiej sypialni, w jaki sposób król zamawiał dzieła do swojej kolekcji, a także które drzewa w Łazienkach są najstarsze i w jaki sposób Muzeum dba o te okazy. Planujemy pokazać, że nasze muzeum zachwyca i sztuką i magią ogrodów, a nikt nie zna tajemnic Łazienek tak dobrze jak ich pracownicy – mówi Marianna Otmianowska, p.o. dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.

Wstęp na spotkania jest wolny, wystarczy przyłączyć się do grupy w dowolnym czasie. Oprowadzania będą trwały ok. 30 minut. Tematy i miejsce najbliższych spotkań znajdziemy na stronie Muzeum Łazienki Królewskie oraz w ulotkach programowych dostępnych w kasach w Podchorążówce, Starej Oranżerii oraz Stajniach Kubickiego.

Program na najbliższe oprowadzania po Łazienkach Królewskich

24 marca, godz. 15.00

Karety i inne pojazdy konne, opowiada: Hanna Polańska, opiekunka zbiorów hippicznych w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa

miejsce: Stajnie Kubickiego, Powozownia im. Z. Prus-Niewiadomskiego (parter)

31 marca, godz. 15.00

Order Odrodzenia Polski, opowiada: Paweł Mełgieś, opiekun zbiorów falerystycznych w Muzeum Łazienki Królewskie

miejsce: Pałac Myślewicki (1. piętro)

14 kwietnia, godz. 15.00

Klatka z ptakiem – arcydzieło zegarmistrzowskie, opowiada: Małgorzata Grąbczewska, zastępca dyrektora ds. muzealnych w Muzeum Łazienki Królewskie

miejsce: Pałac na Wyspie, Sypialnia królewska (1. piętro)

21 kwietnia, godz. 15.00

Wielkie ssaki drapieżne, opowiada: Radosław Pomagalski, przyrodnik z zespołu edukacji w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa

miejsce: Koszary Kantonistów, sala Las (1. piętro)

28 kwietnia, godz. 15.00

Posągi królów w Rotundzie, opowiada: dr Kamil Frejlich, historyk w Dziale Edukacji w Muzeum Łazienki Królewskie

miejsce: Pałac na Wyspie, Rotunda (parter)

5 maja, godz. 15.00

Królewskie biuro, opowiada: dr Piotr Skowroński, historyk, kierownik Działu Sztuki w Muzeum Łazienki Królewskie

miejsce: Pałac na Wyspie, Gabinet królewski (1. piętro)

12 maja, godz. 15.00

Dziuplaki - ptaki gniazdujące w Łazienkach, opowiada: Paulina Organiściak-Kwiatkowska, ornitolog w Dziale Edukacji w Muzeum Łazienki Królewskie

miejsce: przy wejściu do Wodozbioru

19 maja, godz. 15.00

"Rzymskie" popiersie Stanisława Augusta, opowiada: Aneta Czarnecki, kurator rzeźby w Muzeum Łazienki Królewskie

miejsce: Pałac na Wyspie, Jadalnia (parter)

26 maja, godz. 15.00

Najciekawsze drzewa w Ogrodzie Romantycznym, opowiada: Robert Jancelewicz, dendrolog w Muzeum Łazienki Królewskie

miejsce: przy Stawie Belwederskim w Ogrodzie Romantycznym

2 czerwca, godz. 15.00

Dekoracje z dawnej Łaźni, opowiada: Krystyna Mikucka-Stasiak, kurator w Dziale Sztuki Muzeum Łazienki Królewskie

miejsce: Pałac na Wyspie, Pokój Kąpielowy (parter)