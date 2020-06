Łazienkowa marka z Red Dotem za serię projektu Sieger Design

Nazywana jest powszechnie Oskarem designu, a jej nadanie produktowi świadczy o jego walorach wzorniczych. Tym bardziej kiedy mowa o najbardziej zaszczytnej formie Red Dota, bo tytule Best of the Best. A właśnie taki otrzymała seria ceramiki i mebli łazienkowych zaprojektowana przez Sieger Design.

REKLAMA

Red Dot Design Award nazywana również Oscarem designu, jest nagrodą przyznawaną od 1955 roku przez Design Zentrum Nordrhein Westfalen w Essen, w Niemczech. Uznawana jest za jedną z najbardziej prestiżowych nagród w dziedzinie wzornictwa przemysłowego na świecie.

W tym roku jury złożone z uznanych ekspertów przyznało czerwoną kropkę serii Viu & XViu od firmy Duravit. Eksperci podkreślili, że ceramika Viu oraz meble XViu tworzą niezwykłe wrażenie dzięki połączeniu różnych materiałów. Idealnym rozwiązaniem projektowym jest połączenie metalowej ramy z ceramiką.



Ceramika Viu, meble XViu oraz pasujące do nich wanny zostały stworzone razem, aby prezentować się jako kompletny system łazienkowy zabezpieczający strefę mycia, kąpieli oraz toaletową. Postindustrialna elegancja serii, to interakcja formy i geometrii miękkich detali z organiczną formą – na wcześniej nie spotykanym poziomie. Ostre kontrasty powstają poprzez połaczenie szlachetnej ceramiki z metalem i szkłem. Strefa mycia oparta jest na opatentowanej przez Duravit technologii c-bonded. Zewnętrzna forma na kształt prostokąta łączy delikatną linią wnętrze umywalki z dużą półką. Wyrazisty kontur dedykowanej konsoli metalowej z profilem w kształcie litery V w eleganckim kolorze szampański mat lub awangardowym czarnym macie tworzy dynamiczne zestawienie. Możliwe opcje, to także umywalka meblowa, umywalka podblatowa, lub umywalka nablatowa oraz pasująca szafka podumywalkowa,