"LEDyfikacja" szansą na realne oszczędności w skali kraju

Jak przekonuje Signify, wymiana przestarzałego oświetlenia jest w stanie zapewnić oszczędności rzędu 1 168 mln rocznie w skali kraju.

Wymiana przestarzałego oświetlenia może pomóc zaoszczędzić w budżetach publicznych w Polsce 1 168 milionów zł rocznie, wynika z analizy Signify.

Szacuje się, że do 2030 r. dzięki procesowi „LEDyfikacji” i wykorzystaniu technologii Internetu Rzeczy udział oświetlenia w światowym użyciu energii ma spaść do 8%.

Kluczowe obszary przejścia na oświetlenie LED wskazane przez Signify to oświetlenie drogowe i uliczne, służba zdrowia i edukacja.

Całkowite przejście na oświetlenie LED tylko w trzech obszarach związanych z budżetami publicznymi - w oświetleniu drogowym i ulicznym, służbie zdrowia i segmencie edukacji - pomogłoby Polsce osiągnąć roczne oszczędności energii elektrycznej w wysokości 1 168 milionów zł. Zużycie energii elektrycznej zmniejszyłoby się o 3 134 GWh rocznie, co stanowi ponad 2.23 miliony ton CO2 [1], którego można uniknąć. To równowartość ilości CO2, jaką 102 miliony w pełni wyrośniętych drzew[2] może pochłonąć w ciągu roku lub rocznej emisji CO2 ponad 770 tysięcy samochodów z silnikiem spalinowym[3]. Wszystko to pokazuje badanie Signify (poprzednio Philips Lighting, Euronext: LIGHT), który przygotował ocenę rynku oświetleniowego dla 11 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski.

Europejski rynek oświetleniowy

Ocena rynku oświetleniowego została przeprowadzona w I kwartale 2021 roku dla 11 krajów Europy Środkowo-Wschodniej - Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Polski. Obejmowała potencjał korzyści ekonomicznych, środowiskowych i społecznych wynikających z renowacji oświetlenia w trzech obszarach zastosowań: oświetleniu drogowym i ulicznym, ochronie zdrowia i sektorze edukacji.

- Wraz z rozwojem kraju i urbanizacji znacząco rośnie zapotrzebowanie na światło. Wdrożenie technologii LED i projektów opartych na systemach zarządzania oświetleniem przynosi znaczne oszczędności energii, a tym samym daje potrójne korzyści - dla gospodarki, obywateli i środowiska - mówi Bogdan Rogala, dyrektor generalny Signify na Europe Wschodnią. - Koncentrując się na obszarze zrównoważonego rozwoju, pragniemy zwrócić uwagę, że renowacja budynków i infrastruktury ulicznej poprzez oświetlenie jest łatwa, szybka i wydajna, co jest idealnym sposobem, na którym skorzystałaby gospodarka i środowisko - z natychmiastowymi i wymiernymi efektami - dodaje.

Przejście na technologię LED

Przejście na technologię LED jest jedną z najłatwiejszych renowacji, która nie wymaga dużych nakładów kapitałowych i ma szybki czas realizacji i zwrotu z inwestycji dzięki znacznej redukcji zużycia energii i obniżeniu kosztów utrzymania. W 2006 roku oświetlenie oparte na technologiach konwencjonalnych odpowiadało za 19% światowego zużycia energii elektrycznej. Do 2018 roku spadł on do 13% ze względu na proces przechodzenia na oświetlenie LED. Szacuje się, że do 2030 r. Dzięki procesowi „LEDyfikacji” i wykorzystaniu technologii Internetu Rzeczy udział oświetlenia ma spaść do 8%. W tym samym czasie liczba punktów świetlnych wzrośnie o około 35%.