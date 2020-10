Lekcje Sztuki w sieci: artyści i projektanci zapraszają do spotkań online

W Internecie można obejrzeć już odcinki z cyklu „Herstorie Sztuki”, w których Alicja Patanowska, Beata Rojek, Karolina Balcer i Natalia Jerzak zapraszają do swoich twórczych kryjówek. Przed nami odsłona „Sztuka i Miasto”, w ramach której posłuchamy o pracowni Zakwas Studio, kolektywie Traffic Design, a także o ołbińskim Złoty Kiosk i twórczości Karoliny Mróz.

Lekcje Sztuki gościły dotychczas w najciekawszych przestrzeniach dla kultury we Wrocławiu, ale i na Dolnym Śląsku. W związku z sytuacją epidemiczną spotkania przeniosły się do sieci i dostępne są do każdego. Premiery odcinków online odbywają się we wtorki o 18:15. Wszystkie spotkania tłumaczone są na Polski Język Migowy.

Lekcje Sztuki w Internecie to m.in. odpowiedź na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiczną. – Nasi goście i nasze gościnie zapraszają widzów do swoich przestrzeni, gdzie od kuchni pokazują, jak wygląda ich praca, opowiadają o swoich doświadczeniach i inspiracjach, a przede wszystkim dzielą się swoim niesamowitym talentem – mówi Krzysztof Bielaszka z Fundacji Ładne Historie. – Poprzez Lekcje Sztuki chcemy przybliżyć współczesną kulturę w jej wielu przejawach, także tym, którzy na co dzień się nią nie interesują lub uważają, że uczestnictwo w niej wymaga pakietu specjalnych kompetencji czy wiedzy – dodaje.

Herstorie, czyli jak być artystką w czasach pandemii

W sieci dostępne są już odcinki nagrane w pracowniach wyśmienitych artystek. Cztery kobiety, cztery różne osobowości, podejścia do tworzenia i metody na przetrwanie trudnego okresu epidemii. Natalia Jerzak rysuje, projektuje i drukuje, by ubierać ludzi w swoje wzory. Alicja Patanowska – garncarka i projektantka – tworzy poprzez manualne eksperymentowanie z materiałami. Jej odpowiedzią na eskalację chaosu konsumpcji jest praca oparta na osobistym zaangażowaniu w proces powstawania produktu. Beata Rojek pracuje głównie jako malarka i rysowniczka. Tworzy też wielkoformatowe obrazy i instalacje. Karolina Balcer zajmuje się głównie malarstwem. Jej działania zawierają w sobie dużą wrażliwość – artystka podkreśla wagę architektury jako narzędzia organizacji życia społecznego i ważny kontekst dla swojej twórczości. Wszystkie odcinki „Herstorii” obejrzeć można na kanale YouTube ŁadneHistorieYouTube.

Sztuka w kiosku

„Sztuka i Miasto” to cykl kolejnych, po „Herstoriach”, spotkań z twórcami. Przed nami premierowe odcinki. Bohaterem pierwszego z nich jest Zakwas Studio. Dominika Kulczyńska i Mateusz Peringer opowiedzą m.in. o funkcjonowaniu w formule spółdzielczej. Poznamy też bliżej kolektyw Traffic Design – Małgorzata Bujak i Eugenia Tynna wierzą, że dobra przestrzeń uszczęśliwia użytkowników. Miejskie inspiracje przekładają na projekty identyfikacji wizualnej, działania oparte na procesach partycypacyjnych i zaskakujące projekty międzybranżowe.

Posłuchamy również o ZŁOTYM KIOSKU – niezależnej przestrzeni wystawienniczej zlokalizowanej we Wrocławiu na jednym z ołbińskich podwórek. Magdalena Kreis i Yuriy Biley zdradzą, jak robić sztukę w obiekcie o wymiarach 2,5 x 2,5 x 2,5 m. Z kolei Karolina Mróz opowie m.in. o nieistniejącej już autorskiej pracowni szkła - 550 stopni STUDIO, której działalność skupiała się głównie na projektowaniu i wytwarzaniu nowoczesnej biżuterii oraz prowadzeniu warsztatów pracy ze szkłem w płomieniu palnika.

Premiery odcinków odbywają się co wtorek o godz. 18:15 na fanpage’u Lekcji Sztuki: www.facebook.com/LekcjeSztuki. Wszystkie spotkania są także dostępne na kanale Youtube ŁadneHistorieYouTube.

Lekcje Sztuki w sieci to projekt realizowany przez Fundację Ładne Historie dzięki dofinansowaniu ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwo Dolnośląskiego oraz ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.