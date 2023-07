Leroy Merlin powołuje dyrektora ds. zrównoważonego rozwoju

W lipcu do kadry zarządzającej Leroy Merlin Polska dołączył Jacek Hutyra, obejmując stanowisko dyrektora ds. zrównoważonego rozwoju. Będzie odpowiadał za obszary dotyczące ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej oraz ładu korporacyjnego czyli ESG.

Leroy Merlin działa na polskim rynku budowlano-dekoracyjnym i handlu detalicznego od 27 lat. W tym czasie sieć otworzyła 78 sklepów oraz wdrożyła wiele kompleksowych rozwiązań biznesowych i proklienckich. Jednym z wielu sukcesów firmy jest też Fundacja Leroy Merlin, która od 11 lat realizuje społeczne i środowiskowe inicjatywy pracownicze. Od lipca 2023 roku obszar zrównoważonego rozwoju, a szerzej pozytywnego wpływu na środowisko, społeczeństwo i odpowiedzialne zarządzanie firmą, będzie w rękach Jacka Hutyry.

- Cieszę się, że dołączam do zespołu zarządzającego Leroy Merlin Polska. To bardzo ciekawe wyzwanie w nowym dla mnie sektorze. Dotyczy przekrojowo tematyki ESG (środowiska, społeczeństwa, ładu korporacyjnego), ale oczywiście w znaczącej mierze kluczowej - w Polsce, na świecie i dla mnie osobiście - odpowiedzi na kryzys klimatyczny. Leroy Merlin Polska od lat już skutecznie podejmuje starania we wszystkich tych obszarach - od zarządzania redukcją własnych emisji oraz rozwój produktów i usług wspierających dekarbonizację klientów, przez budowanie bezpiecznego i komfortowego środowiska pracy, aż po świetnie działającą już 11 lat fundację czy zakrojone na bardzo szeroką skalę działania na rzecz osób uchodzących z Ukrainy. Firma ma solidne podstawy oraz - co najważniejsze - realną wolę rzetelnego, konkretnego działania i w zarządzie, i w poszczególnych zespołach. Z dumą dołączam do koleżanek i kolegów w kadrze zarządzającej i jestem gotowy do wspólnej pracy nad stojącymi przed nami wyzwaniami - mówi Jacek Hutyra.