Less Waste Office - jak projektować ekologiczne biura?

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC opracowało pierwszy w Polsce, wirtualny przewodnik Less Waste Office, który zawiera praktyczne wskazówki umożliwiające tworzenie bardziej ekologicznych biurowych wnętrz.

REKLAMA

Coraz więcej firm dąży do neutralności klimatycznej i wybiera nowoczesne, energooszczędne biurowce. Ale można zrobić więcej, bo wnętrza biur – materiały wykończeniowe i wyposażenie - mają duży wpływ na środowisko. Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC opracowało pierwszy w Polsce, wirtualny przewodnik Less Waste Office, który zawiera praktyczne wskazówki umożliwiające tworzenie bardziej ekologicznych biurowych wnętrz.

Koncepcja „Less Waste” to nie kolejny eko-slogan, ale konieczne i kompleksowe podejście do projektowania i eksploatacji budynków, uwzględniające cały cykl życia stosowanych w projekcie produktów i rozwiązań. Celem jest ograniczenie wpływu aranżacji na środowisko i zmniejszenie ilości odpadów, powstających wskutek eksploatacji i demontażu. Wirtualny przewodnik został stworzony w ramach PLGBC przez takie firmy jak: Ecophon Saint-Gobain, Workplace, HB Reavis, Skanska Commercial Development czy Interface. Premiera przewodnika odbyła się 13 lipca br.

- Staraliśmy się, by wytyczne projektowe były użytecznym narzędziem, dającym konkretne wskazówki inwestorom i projektantom, jak stworzyć aranżację biurową, która będzie bardziej przyjazna środowisku. To nie jest łatwy proces, bo intuicyjne wybory czasami mogą zawodzić, stąd tak istotna jest wiedza, na co zwracać uwagę i na jakich wskaźnikach środowiskowych się opierać. Jednym z bardziej istotnych czynników jest uniwersalność aranżacji i dopasowanie jej do prawdziwych potrzeb ludzi, bo zadowoleni użytkownicy zostaną w danym miejscu na dłużej. Te potrzeby powinny być jednak realizowane przy pomocy świadomie wybranych, trwałych rozwiązań o rzeczywiście mniejszym wpływie na środowisko - dodaje Magda Szubert z Ecophon Saint-Gobain, firmy wdrażającej rozwiązania akustyczne do biur, która była jednym z autorów Przewodnika.

Poradnik każdego projektanta i inwestora

Wirtualny przewodnik przedstawia m.in. korzyści przemawiające za zaprojektowaniem biur w oparciu o zasadę minimalizacji użycia zasobów i dbania o środowisko, a także wytyczne projektowe z zastosowaniem materiałów i produktów i ujęciem certyfikacji, konserwacji, odzysku, niestałych elementów. y nieruchomości. Zwłaszcza, że nowoczesne sufity akustyczne mogą mieć obniżony ślad węglowy.

- Na stronie Less Waste Office zawarliśmy kluczowe, ale zapewne niejedyne kwestie związane z tworzeniem aranżacji neutralnej środowiskowo i ograniczającej odpady. Traktujemy ją jako bazę, którą chcielibyśmy stale rozwijać. Jesteśmy otwarci na obserwacje i doświadczenia innych, mogące uzupełnić wytyczne i sprawić, że projektowanie biur rzeczywiście mniej obciążających środowisko będzie łatwiejsze. Zapraszamy do kontaktu z nami. Razem możemy zmienić znacznie więcej - mówi Alicja Kuczera, koordynatorka grupy roboczej, Dyrektor Zarządzająca PLGBC.

W marcu 2020 r. Komisja Europejska, w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, opublikowała plan dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym. Zawiera on zobowiązanie do opublikowania do 2021 r. nowej, kompleksowej strategii na rzecz zrównoważonego środowiska budowlanego, która będzie promować zasadę cyrkularności w całym cyklu życia budynków. Zastosowanie przy projektowaniu biura wskazówek zawartych w przewodniku Less Waste wpisuje się w strategie środowiskowe Komisji Europejskiej, jak również coraz większego grona firm dążącego do neutralności klimatycznej.