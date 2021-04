LG zgarnia 31 nagród Red Dot

Firma LG Electronics zdobyła 31 wyróżnień za wzornictwo w tegorocznej edycji konkursu Red Dot Award.

Firma LG Electronics po raz kolejny została doceniona za swoje wzornictwo konsumenckie i przemysłowe. Podczas tegorocznej edycji konkursu Red Dot Award, jednego z najważniejszych wydarzeń w branży projektowej, zdobyła imponującą liczbę 31 wyróżnień za wzornictwo swych produktów.

Zaprezentowane na targach CES 2021 designerskie urządzenia LG zdobyły 5 nagród. Wyróżnione zostały: lodówka InstaView® Door-in-Door®, zestaw złożony z lodówki i zamrażarki, odkurzacz pionowy CordZero, klimatyzator oraz szafa parowa LG Styler.

Do najbardziej znaczących należy wyróżnienie przyznane produktom LG w kategorii „Materiały i powierzchnie” za zastosowane kolory, materiały i wykończenia (CMF). Urządzenia LG są przykładem nowego, odważnego spojrzenia na tradycyjne sprzęty domowe. Są to zaawansowane technologicznie urządzenia gospodarstwa domowego wykonane z materiałów premium, które mogą być dostosowane do wymagań każdego klienta. Materiały takie jak stal nierdzewna, szkło, metal i FENIX – innowacyjny materiał o zaawansowanej technologii powlekania opracowanej przez Arpa Industriale – są wykorzystywane do podkreślenia estetyki każdego produktu z kolekcji.

Red Dot Design Award jest jednym z trzech najbardziej prestiżowych profesjonalnych konkursów wzornictwa na świecie, a charakterystyczne logo stało się jednym z najbardziej pożądanych znaków jakości dla wyjątkowego wzornictwa. W tym roku do konkursu zgłoszono około 7800 produktów.

– Dla nas jako marki, która stara się dostarczać wysokiej jakości produkty o wyjątkowym wzornictwie, zdobycie nagrody Red Dot jest zawsze wielkim zaszczytem. Firma LG dąży do zaspokajania potrzeb konsumentów, aby poprawiać jakość przestrzeni za pomocą wysokiej klasy produktów, które przy tym również dobrze wyglądają, i będzie nadal opracowywać innowacyjne projekty spełniające te oczekiwania – mówi Lee Chul-bae, szef Corporate Design Management Center w LG Electronics.