Łódź będzie chronić otulinę Wzniesień Łódzkich

Otulina parku krajobrazowego Wzniesień Łódzkich znajdzie się pod szczególną ochroną władz miasta. Wszystko po to, aby zachować wyjątkowy charakter tego obszaru i zapobiec jego niepożądanej zabudowie.

REKLAMA

Otulina Lasu Łagiewnickiego i park Wzniesień Łódzkich to zielone płuca Łodzi i dziedzictwo wszystkich mieszkańców. Władze miasta chcą zapobiec intensywnej zabudowie i infrastrukturalizacji tego obszaru, obawiając się, że straci on wtedy swój urok i wyjątkową wartość. Celem jest zablokowanie patodeweloperki i uniemożliwienie zabudowywania pól, które wymusiłoby doprowadzenie tam całej infrastruktury (komunikacji, szkół) i zmianę charakteru otuliny.

Miasto wychodzi jednak naprzeciw potrzebom budowlanym osób, które już tam mieszkają. Utrzymana zostanie możliwość zabudowy wzdłuż ulic i na terenach wyznaczonych do tego przez plan zagospodarowania przestrzennego. Można będzie budować nawet do 100 metrów w głąb działek, co pozwoli na postawienie domu o powierzchni nawet 400 m kw.

Z chwilą zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla otuliny parku Wzniesień Łódzkich odblokowane zostaną wstrzymane na czas jego uzgodnienia pozwolenia na budowę. Wcześniej mieszkańcy skarżyli się, że nie mogą budować na swoich posesjach nowych domów oraz remontować starych zabudowań. Taka możliwość znów zostanie przed nimi otwarta.