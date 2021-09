Łódź: cenne polichromie we wnętrzu rewitalizowanej willi słynnego architekta

Willa Hilarego Majewskiego to najcenniejszy zabytek przy ul. Włókienniczej, która jest sercem miejskiego programu rewitalizacji Łodzi. Konserwatorzy odnaleźli tu właśnie ciekawe malowidła, będące świadectwem przeszłości odnawianego właśnie budynku.

REKLAMA

Na ulicy Włókienniczej w Łodzi zostanie wyremontowanych w sumie 13 kamienic, a ona sama zamieni się w woonerf ozdobiony rzędem drzew. Remont nie omija także rezydencji jednego z najwybitniejszych łódzkich architektów Hilarego Majewskiego, gdzie odkrywane są kolejne wspaniałe niespodzianki.

– Budynek wielokrotnie zmieniał właścicieli. Po śmierci Hilarego Majewskiego jego żona sprzedała willę, która została przekształcona w dom wielorodzinny. Mimo to zachowało się bardzo dużo cennych i zabytkowych elementów - począwszy od sufitów z bogatymi i efektownymi sztukateriami, po piękne polichromie, niektóre ze złoceniami, często w bardzo dobrym stanie. W budynku jest też zabytkowa stolarka, również polichromowana, a to rzadkość! Do tego piękne boazerie i wykusze okienne, częściowo zachowały się też zabytkowe parkiety taflowe. Ten obiekt to prawdziwa perła, a materii do prac konserwatorskich jest w nim bardzo dużo. Właśnie rozpoczynamy je we wnętrzach, natomiast elewacja jest już częściowo ukończona – mówi Anna Połomka, konserwator zabytków z firmy VIK-BUD.

Najbardziej niezwykłym odkryciem w willi Hilarego Majewskiego są malowidła. Kiedy konserwatorzy zaczęli usuwać kolejne warstwy farby, zgodnie z oczekiwaniami, odkryli polichromie. Ale to, czego się nie spodziewali, to że pod jednymi znajdą kolejne.

- W swojej rezydencji Majewski przyjmował klientów, na których chciał zrobić jak najlepsze wrażenie. Zapewne dlatego zmieniał wystrój swojego domu i naścienne malowidła – tłumaczą.

Willa Majewskiego zostanie całkowicie odnowiona oraz podłączona do centralnego ogrzewania. Wymienione zostaną wszystkie instalacje: elektryczna, wodna oraz gazowa. Zmieniony zostanie układ pomieszczeń. Willa uzyska dostęp do sieci światłowodowej, bo po remoncie zostanie przeznaczona na lokale dla lokalnych przedsiębiorców.

Na fasadzie willi nie zabraknie zieleni – jedna ze ścian kamienicy (od strony powstającego Pasażu Hilarego Majewskiego) zostanie pokryta pnącymi roślinami.