Łódź miastem przyjaznym zapylaczom

W Łodzi powstanie modelowe miejsce przyjazne ludziom, zapylaczom i przyrodzie, możemy przeczytać na portalu uml.lodz.pl. Miasto nawiązało współpracę w Greenpeace.

Lepsza ochrona owadów zapylających oraz przygotowanie miasta na nadchodzący kryzys klimatyczny – to założenia wyjątkowej współpracy Greenpeace z Departamentem Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi.

W ramach akcji Adoptuj Pszczołę Greenpeace wraz z tysiącami zaangażowanych osób już ósmy rok pomaga zapylaczom, takim jak pszczoły, trzmiele czy motyle, przywracając im dobre do życia miejsca. Tym razem organizacja stworzy modelowe miejsce przyjazne ludziom, owadom i przyrodzie. Współpracę przy tworzeniu tego projektu podjęła Łódź, która nie tylko udostępnia przestrzeń na stworzenie modelowego miejsca, ale również dzieli się z organizacją swoimi doświadczeniami w obszarze dialogu z mieszkańcami. W wyniku współpracy powstanie wyjątkowa przestrzeń, w której wytchnienie znajdą zarówno owady, ptaki i małe ssaki, jak i ludzie. Dodatkowo, miejsce to przyczyni się do zwiększania bioróżnorodności i "odporności" na skutki zmieniającego się klimatu oraz betonowych miast. Znajdzie się tam przyjazna dla zapylaczy, naturalna szata roślinna. Miejsce będzie też wyposażone w elementy retencjonujące wody opadowe. Projekt zakłada stworzenie modelu, który będzie można w podobnej formie zbudować w innych miejscach.

- Bardzo cieszy nas współpraca z Urzędem Miasta Łodzi. Bez zapylaczy nasze życie byłoby znacznie trudniejsze, a przyroda znacznie uboższa. Dlatego tak ważne jest, że łączymy dziś siły i wspólnie działamy, aby owadom zapylającym żyło się łatwiej, a mieszkańcy mogli cieszyć się korzyściami z ich pracy. Mam nadzieję, że model, który wspólnie wypracujemy i który powstanie fizycznie w Łodzi, stanie się inspiracją dla innych miast, miasteczek i osiedli. W końcu chodzi nie tylko o przyszłość pszczół, ale i nas wszystkich! - mówi Dominika Sokołowska z Greenpeace Polska.

W ramach inicjatywy powstanie projekt modelowego miejsca przyjaznego owadom zapylającym, przeprowadzone będą również konsultacje społeczne z mieszkańcami.

- Głównym celem jest stworzenie warunków dogodnych dla zapylaczy, dlatego w projekcie nie mogło zabraknąć elementów, które pomogą owadom zapylającym poradzić sobie w przestrzeni miejskiej. Zadbamy o zapewnienie dostępu do wody, miejsc do gniazdowania i tzw. taśmy pokarmowej, czyli nieprzerwanego dostępu do roślin kwitnących od wczesnej wiosny do późnej jesieni - wyjaśnia architekt krajobrazu, Łukasz Kowalski, który czuwa nad opracowaniem projektu.