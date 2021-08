Łódź w budowie. Niezwykłe odkrycia na budowie nowej drogi w centrum miasta

Fortyfikacje przeciwlotnicze z czasów wojny i pozostałości dawnej przędzalni odkryto na budowie nowej drogi w Łodzi. Połączy ona ulicę Wschodnią i Sienkiewicza.

– Budujemy całkowicie nową ulicę, która połączy ulice Sienkiewicza i Wschodnią. Przyjazny dla pieszych i obsadzony zielenią ciąg komunikacyjny zostanie oddany do użytku w przyszłym roku. Odnawiamy kamienice, modernizujemy instytucje kultury, remontujemy biblioteki, ale budujemy też, nowe, przyjazne, pełne zieleni pasaże w centrum miasta – mówi pierwszy wiceprezydent miasta Łodzi Adam Pustelnik. - Moim marzeniem jest, by takie miejsca jak to odżyły na nowo. Będą je odwiedzać mieszkańcy Łodzi, ale również turyści. A przede wszystkim centrum miasta będzie lepiej skomunikowane. Bezpiecznie i wygodnie przejdziemy na ulicę Piotrkowską, czy do powstającej Mediateki przy ulicy Moniuszki.

Nowy odcinek będzie przedłużeniem ul. Wschodniej i następnie w kierunku południowym przejdzie pod łącznikiem między gmachami TVP Łódź i „Kaskady”, skręcając w lewo, na wschód i dojdzie do ul. Sienkiewicza. Na całym odcinku posadzimy 26 drzew, wśród nich lipy i śliwy. Będzie też dużo zieleni niskiej: berberysy, hortensje czy miskanty. Zieleń będzie utrzymywana przez automatyczny system nawadniania Nowa droga to efekt konsultacji z mieszkańcami Łodzi, które odbyły się w 2016 roku.

– Nowa ulica będzie zielona, bezpieczna, wygodna i w pełni przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Powstanie przyjazny mieszkańcom zielony pasaż ze stylizowanymi miejskimi meblami – wyjaśnia Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

– Zakres inwestycji obejmuje wybudowanie układu drogowego wraz z przestrzenią publiczną, czyli budowa jezdni oraz chodników, a także wykonanie prac w zakresie budowy oświetlenia wraz z iluminacją zieleni – dodaje Michał Animucki z firmy IDS-BUD S.A., która wykonuje inwestycje.

Wartość inwestycji to 15,25 mln zł.

Nieczęsto zdarzają się remonty z nietypowymi odkryciami. Ta inwestycja zaczęła się od niespodzianek.

W trakcie pierwszych prac ziemnych, wykonywanych na tyłach budynku Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz siedziby łódzkiego oddziału TVP, robotnicy wykonawcy projektu natrafili na zagadkowe podziemne konstrukcje, których nie spodziewano się w tamtym miejscu. W dniach 19-23 lipca 2021 r. przeprowadzono badania archeologiczne na tym obszarze.

– Podczas prac natrafiono na relikty budynku widocznego na mapie Władysława Starzyńskiego sporządzonej w latach 1894-96. Odkryto jego południową ścianę. Odsłonięto także pozostałości szczeliny przeciwlotniczej powstałej prawdopodobnie w roku 1942. Zachowało się wejście do schronu od strony wschodniej. Wejście od strony zachodniej zburzono podczas prac nad układaniem ciepłociągu – dodaje Adam Pustelnik, pierwszy wiceprezydent miasta Łodzi