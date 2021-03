Łódź zrewitalizuje trzy domy robotnicze Poznańskiego

Łódzki magistrat ogłosił, że szuka partnera do jednego z największych projektów rewitalizacji w mieście. Trzy domy robotnicze na ulicy Ogrodowej, wybudowane przez fabrykanta Poznańskiego mają w sumie 30 tysięcy m2.

Przebudowa rozpocznie się w okolicach wakacji, zapowiada łódzki magistrat.

- Trzy domy robotnicze, które wybudował Poznański są ogromne - mają 30 tysięcy mkw. powierzchni użytkowej. To mniej więcej dwa razy tyle, co domy na Księżym Młynie. To ogromny potencjał, który pozwoli zapewnić wszystko, czego potrzeba, aby to miejsce tętniło życiem: mieszkania, biura, lokale użytkowe, hostel - wszystko na wynajem i wszystko w niesamowitych wnętrzach z pofabryczną duszą. Jeśli ktoś jest bardzo przywiązany do posiadania auta, będą też parkingi wielopoziomowe, bo projekt obejmuje działki, na których można je wybudować – mówi Adam Pustelnik, pierwszy wiceprezydent Łodzi.

Miasto zamierza zrealizować projekt w formule PPP.

- Żadne inne miasto w Polsce nie podjęło się próby rewitalizacji na taką skalę z porozumieniu z prywatnym partnerem. Rozwiązanie to wydaje się idealne do takiej inwestycji: mówimy przecież o wyjątkowych zabytkach i dużej elastyczności działania. Z naszych wstępnych szacunków wynika, że powierzchnia wszystkich trzech budynków pozwoli osiągnąć ok. 20 mln zł rocznego zysku. Do 7 kwietnia czekamy na zgłoszenia zainteresowanych, a potem zaczynamy fazę negocjacji, którą mam nadzieję zakończymy jeszcze w tym roku i zaczniemy pierwsze remonty – mówi Tomasz Piotrowski, prezes Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej, lidera PPP w tym projekcie.