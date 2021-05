Loftable: nowa marka na polskim rynku projektowania i wyposażenia wnętrz

Morza płyt wiórowych, bezkresy MDF-u, obrzeża z tworzyw sztucznych, czyhające na każdym rogu… Kształty dyktowane ilością wykrojów z jednej płyty, taśmowa produkcja nastawiona na prędkość… Wizja masowej produkcji mebli, której towarzyszy beztroski stosunek do jej wpływu na środowisko to przeciwieństwo filozofii jaka przyświeca marce Loftable.

Specjalizująca się w projektowaniu i wyposażaniu wnętrz premium marka zadebiutowała na rynku na początku tego roku, nie jest jednak nowicjuszem. Zaplecze maszynowe i zespół doświadczonych projektantów, którzy zdobywali doświadczenie m.in. w ramach marki Expo Construct zajmującej się projektowaniem i wykonywaniem stoisk targowych i przestrzeni eventowych wraz z pandemią koronawirusa zainspirowały właścicieli do wprowadzenia nowej marki.

Loftable to jednak coś więcej niż tylko reakcja na trudną sytuację gospodarczą spowodowaną pandemią koronawirusa. To także odpowiedź na rosnącą świadomość ekologiczną społeczeństwa i zmiany klimatu zachodzące na świecie. – Ekologia to jedna z naszych pryncypialnych zasad. Loftable zostało stworzone z myślą o ochronie środowiska, jako naszym wyróżniku – podkreśla Magdalena Mąkosa, CEO Loftable.

Ekologiczne materiały

Architektura wnętrz i projekty mebli oferowane przez Loftable tworzone są w myśl trzech zasad: naturalności, trwałości i uniwersalności. Surowcami, z jakich produkowane są meble spod szyldu Loftable są przede wszystkim drewno i stal. Wybór tych konkretnych materiałów nie był przypadkowy.

– Stali można nawet pozwolić latami rdzewieć i nie będzie ona miała negatywnego wpływu na środowisko, drewno można zostawić samemu sobie, zmieni się w próchnicę i da pożywkę kolejnym roślinom. Dlatego w Loftable, używamy właśnie tych dwóch materiałów, naturalnego drewna i stali, do tworzenia mebli bliższych naturze, trwałych i nieszkodzących środowisku – wyjaśnia Magdalena Mąkosa. Naturalne drewno wykorzystywane do produkcji mebli Loftable jest albo surowe, albo zabezpieczone olejo-woskiem, firma nie stosuje lakierów i rozpuszczalników. – Obrabiane przez nas naturalne drewno nie uwalnia do środowiska negatywnych chemikaliów. Zupełnie inaczej wygląda to w przypadku płyt wiórowych, gdzie odpady drzewne są mieszane z klejami – podkreśla Magdalena Mąkosa.

Co istotne, pozyskiwane przez firmę drewno pochodzi z kontrolowanych upraw, a drzewostan jest systematycznie odnawiany, poprzez nasadzenia nowych drzew. – Wbrew temu jak brzmi wyrażenie „wycinka drzew”, nie jest to koniecznie zła rzecz dla środowiska. Wycinając stare drzewo, które już zakończyło swój wzrost, dajemy miejsce na nowe. Natura nie znosi próżni, a lasy są odnawialne – przekonuje CEO Loftable. – Nowe drzewa rosnące w miejsce starych, pochłaniają i wiążą ogromne ilości CO2. Dopóki tego drewna nie spalimy, ten cały dwutlenek węgla pozostanie uwięziony w drewnie. Zatem „produkcja” drewna naturalnego pochłania CO2, a produkcja płyt drewnopochodnych, plastikowych słomek (zamiast papierowych) dodaje do środowiska nie tylko dwutlenek węgla, ale też sporą część tablicy Mendelejewa – konkluduje.

Wysoka jakość jest eko