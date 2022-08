Lokalne wędrówki po Krakowie ukażą miasto w nowej perspektywie

Od 3 września goście hotelu Mercure Kraków Stare Miasto będą mogli wziąć udział w lokalnych wędrówkach, które przybliżą im lokalne dziedzictwo.

Zespół hotelu Mercure Kraków Stare Miasto przygotował nie lada gratkę dla swych gości. Już na początku września wystartuje nowy projekt, dzięki któremu każdy nocujący w obiekcie będzie miał okazję poznać dawną stolicę Polski od zupełnie nowej strony. Cotygodniowe spacery pod okiem przewodnika w unikatowy sposób ukażą lokalne dziedzictwo, pozwalając na zanurzenie się w wyjątkowy i niepowtarzalny klimat miasta.

Wycieczki odbywać się będą w zgodzie z ideą Discover Local. Narodziła się ona, by wszystkim gościom marki Mercure zapewnić niezwykłe doświadczenia związane z lokalnością. Dzięki tej idei uczestnicy spotkają się z wciąż żywą historią okolic, zaznają ich znakomitych walorów artystycznych, skosztują oryginalnych smaków i aromatów. Teraz hotel Mercure Kraków Stare Miasto zaprasza do wspólnego odkrywania autentycznych uroków miasta w nowy sposób. Na gości hotelowych czekają spacery podzielone na sekcje tematyczne, a każdy z nich zaprezentuje Gród Kraka z innej perspektywy.

Pierwszy ze spacerów ujawni prawdziwe klejnoty i miejsca, które zwykle mijamy bezwiednie, a o których wie tylko garstka turystów. Odcisk stopy Królowej Jadwigi, noże przy przejściu w Sukiennicach, łańcuchy przy ul. Floriańskiej czy słynna cukiernia Redolfi - o nich nie wspominają nawet przewodniki.

Perły lokalnej kuchni zostaną przybliżone podczas drugiego spaceru. Za jego sprawą goście Mercure Kraków Stare Miasto odwiedzą m.in. znajdujący się tuż za hotelem kultowy Stary Kleparz, czyli najstarsze targowisko w Krakowie, będą też mieli okazję zakosztować tradycyjnych produktów regionalnych, w tym doskonałych serów, rzemieślniczych wędlin, owoców z okolicznych sadów, i nie tylko.

Na miłośników mrocznych historii oczekuje trzecia z kolei wycieczka. Po niej już nigdy nie przejdzie się obojętnie obok obejrzanych miejsc! Natomiast czwarta przechadzka pozwoli zagłębić się w świat artystycznej, krakowskiej bohemy. Zwiedzający zapoznają się z najwybitniejszymi lokalnymi przedstawicielami Młodej Polski, zajrzą do kawiarni Jama Michalika, Teatru Słowackiego, kościoła franciszkanów ze słynnymi witrażami, Pałacu Sztuki czy Domu Mehoffera.

– W Mercure Kraków Stare Miasto dążymy do tego, aby nasz hotel był czymś więcej niż miejscem inspirowanym regionem. Zależy nam, aby kreować kompletne doświadczenia pobytu, dzięki którym nasi Goście mogą spędzić czas we wnętrzach inspirowanych lokalnie, rozsmakować się w autentycznej, regionalnej kuchni, poznać lokalne dziedzictwo i tradycje, a także odkryć miasto od prawdziwej, żywej strony. Jesteśmy podekscytowani naszym nowym projektem lokalnych wędrówek po mieście. Chcemy angażować Gości do pełniejszego odkrywania tego, co najlepsze w regionie: doświadczenia szeregu powiązanych ze sobą emocji osadzonych w lokalności – mówi Tomasz Schweda, Dyrektor Generalny Mercure Kraków Stare Miasto.