Łukasz Jemioł kuratorem wystawy. Zobacz wyjątkowe prace młodych twórców

Łukasz Jemioł został kuratorem wystawy i aukcji promującej młodych twórców, którzy są już jednak szeroko rozpoznawalni przez publiczność i kolekcjonerów. Aukcja „Sztuka dzisiaj. Wybór kuratora” odbędzie się 4 lutego w DESA Unicum.

„Sztuka dzisiaj. Wybór kuratora” to autorski wybór prac dokonany przez Łukasza Jemioła, który prywatnie jest kolekcjonerem sztuki. Projektant ukończył studia na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Jego ubrania noszą znane osoby ze świata mody i mediów jak Anja Rubik, Małgorzata Kożuchowska czy Alicja Bachleda-Curuś. Jest laureatem m.in. Nagrody Oskara Mody Fashion de Lux czy Złotej Nitki. Łukasz Jemioł wybrał do pierwszej edycji projektu ponad 50 prac artystów znanych już szerokiej publiczności. To dzieła takich twórców jak Lia Kimura, Sonia Ruciak, Adam Bakalarz, Andrzej Sobiepan czy Zuza Krajewska.

-Projekt jest dla mnie szczególnie bliski. Choć moda, z którą od lat jestem związany, uważana jest za sztukę użytkową, to w mojej pracy nieustannie odwołuję się do idei sztuki wysokiej. Otaczam się nią także w życiu prywatnym, gdyż stanowi dla mnie źródło inspiracji do nieustawania w spełnianiu marzeń. Rozumiem wyzwania, przed jakimi stoją młodzi artyści. Ja również będąc młodym człowiekiem i studentem na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi w Instytucie Ubioru i Druku otrzymałem szansę rozwoju i realizacji marzeń związanych z modą. Liczę, że platforma, której udziela dzisiaj artystom DESA Unicum, okaże się dla nich tym samym – możliwością zaprezentowania swojego talentu na szerokim forum — mówi Łukasz Jemioł.

Dzieła są bardzo różnorodne. To prace wykonane różnymi technikami, zarówno abstrakcyjne, jak i realistyczne. Jedną z najciekawszych jest obraz Martyny Ścibor „KaPeWu” namalowany lakierem do paznokci. Jak mówi sama artystka, jej dzieła powstają z resztek lakierów zbieranych od różnych kobiet. Prace nawiązują do szydełkowania, dziergania, przypominają tkaniny. Według Andy Rottenberg, obrazy Ścibior są refleksją nad wcześniejszą i obecną pozycją kobiet w społeczeństwie. Ciekawą technikę stosuje też Lia Kimura, której prace znajdują się w wielu polskich i zagranicznych kolekcjach. Obrazy artystki na pograniczu sztuki abstrakcyjnej i figuratywnej, eksponują na przemian nacechowane emocjonalnie tekstury i wyodrębniające się z nich, zdekonstruowane sylwetki. Jej twórczość stanowi próbę prowadzenia narracji w oparciu o przeżywane sytuacje graniczne: doświadczenie śmierci, wyobcowania i nadziei.

Na wystawie i aukcji znajdziemy również pracę Adama Bakalarza, który jest jednym z najbardziej wszechstronnych twórców młodego pokolenia. Zajmuje się grafiką warsztatową, malarstwem i rzeźbą. Pociąga go sztuka z czasu odkryć kubistów, futurystów, surrealistów, której wątki odnajdziemy właśnie w twórczości tego krakowskiego artysty m.in. w prezentowanym obrazie „KWT04”. Jednym z najciekawszych odkryć ostatnich lat jest również Marek Rachwalik, który wypracował nowatorski język malarski, łączący w sobie fascynację muzyką metalową, organicznymi formami, pop kulturą i groteską. Jego obrazy są rezultatem operowania starannie wypracowanym językiem malarskim, który łączy w sobie fascynację technicyzacją i biologicznymi formami.

Wszystkie prace oglądać można na wystawie przedaukcyjnej do 4 lutego. W ten sam dzień o godzinie 19 zostaną zlicytowane w największym polskim domu aukcyjnym przy ul. Pięknej 1A. Licytować można będzie online, przez aplikację oraz telefonicznie i przez zlecenie stałe. Aukcja transmitowana będzie na żywo w kanałach społecznościowych DESA Unicum.

Wystawa „Sztuka dzisiaj. Wybór kuratora”: 27 stycznia - 4 lutego 2021, godz. 11-19 (poniedziałek-piątek) i godz. 11-16 (sobota), Dom Aukcyjny DESA Unicum, ul. Piękna 1A, Warszawa, wstęp wolny

Aukcja „Sztuka dzisiaj. Wybór kuratora”: 4 lutego 2021 godz. 19.00, Dom Aukcyjny DESA Unicum, ul. Piękna 1A, Warszawa